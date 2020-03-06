İşte Dilek Güngör'ün o yazısının bir kısmı:

Görenleriniz oldu mu bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde "FETÖ'nün bankası Bank Asya doğurdu" diye bir haber gündeme geldi. Haberde FETÖ'cülerin Londra'da 'Heyman' adında bir banka kurduğu anlatılıyordu. Bankanın başında da 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz'ün akrabası Selman Türk'ün olduğuna vurgu yapılıyordu. Konu bana da ilginç geldi, biraz araştırınca firari Akın İpek ile bağlantı ortaya çıktı. Selman Türk'ün adını Goldman Sachs'tan biliyorum.

İngiltere'de sürekli yeni şirketler açan bir zat...

Kendisi bir ara GSI Educational Services Limited adıyla bir şirket kurup kapattı. Sonra Swiss Global Asset Management Ltd. şirketinde İngilizlerle ortaklık yaptı. 9 Nisan 2019'da ise Heyman Al Limited adıyla finansal danışmanlık şirketi kurdu.

İngiltere Ticaret Odası kayıtlarına göre, 1 milyon pound sermayesi görünen bu şirket üzerinden dijital bankacılık yapmayı planlıyorlar.

Londra'daki bankacılık regülatörüne lisans başvurusunu yapmışlar.

Ama bildiğim kadarıyla, Londra'da bir banka kurmak için bu sermaye yeterli değil...

Daha büyük paralar gerekir. Hatta şöyle söyleyeyim. İngiltere'de bir banka kurmak isterseniz, regülatör, evinizdeki elektrik faturasına kadar sorgular. Ortaklarınızdan paranızın kaynağına kadar her şeyi öğrenir. Anlayacağınız, işi sıkı tutarlar.

Selman Türk 1 milyon pound ile bu işi yapamayacağına göre para desteğini kimden alacak?

Türk'ün FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı, örgütün en önemli finansörlerinden Akın İpek ile epeyce mesaisi olduğunu biliyoruz. Hatta 2013'te evlendiğinde Türk'ün şahidi bizzat kendisiydi. İngiltere'de finans sektöründeki kaynaklarım, Türk ve İpek arasında bağlantılar olduğunu da anlattılar.

İngiltere'deki kayıtlara göre, İpek ve Türk birlikte Londra'da işler yapıyor...

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