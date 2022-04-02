Kraliyet Ailesi'ne FETÖ rüşveti! Prens Andrew, FETÖ'cü İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'den 750 bin sterlin aldı

PRENSİN HESABINA 750 BİN STERLİN

Olay, Prens Andrew'ın Kasım 2019'da St James Sarayı'nda düzenlediği "Pitch@Palace" adlı yatırım yarışması sonrası yaşandı. Etkinlikte CEO'lar, influencer'lar, melek yatırımcılar, mentörler ve iş ortakları bir araya geldi. Etkinliğin prestijli "Halkın Seçimi" ödülü ise "Heyman AI" adlı dijital bankacılık şirketine verildi. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan Selman Türk adlı genç finansçı, bu etkinliğin ardından Prens Andrew ile yakın ilişkiler kurdu. İkili birlikte birçok başarılı işe de imza attı. Mahkeme kayıtlarına göre, etkinlikten tam 9 gün sonra, yani 15 Kasım 2019 tarihinde, Prens Andrew'ın kişisel hesabına 750 bin sterlinlik bir para girişi oldu. Para ise Nebahat Evyap İşbilen tarafından gönderilmişti.

FETÖ'NÜN LONDRA'DAKİ BANKASI

İşbilen'in iddiasına göre, ödeme Selman Türk'ün aracılığıyla İngiliz pasaportu alabilmesi için Prens Andrew'a rüşvet olarak yapılmıştı. İngiliz Daily Telegraph ve Daily Mail gazeteleri ise Prens Andrew'ın 750 bin sterlinlik bu ödemeyi daha sonra iade ettiğini yazdı. İngiltere'de dijital bankacılık faaliyeti yürütmek üzere kurulan ancak bir buçuk yıl sonra batan "Heyman AI", Türk basınında "FETÖ'nün Londra'daki bankası" olarak adlandırılmıştı.