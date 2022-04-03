FETÖ'nün İngiltere'deki çakalı! Kraliyet Ailesi'ni karıştıran rüşvet skandalının kilit ismi Selman Türk

ADİL ÖKSÜZ'ÜN AKRABASI

Prense rüşveti ulaştıran Selman Türk, FETÖ üyeleri arasında en az akrabası Adil Öksüz kadar tanınmış bir isim. FETÖ üyelerinin hem para trafiğini hem de elindeki maddi güçle bürokratik rüşvetlerini organize ediyor. Türkiye, Adil Öksüz'ün adını ilk kez 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğrenmişti. Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Adil Öksüz, darbenin hava üssü olan Akıncı yakınlarında gözaltına alındı. Bu sırada çekilmiş fotoğrafları basına da yansıdı. Şaibeli bir biçimde serbest kalmasının ardından da karanlık bir şekilde ortadan kayboldu. Adil Öksüz aslında FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamıydı ve havadaki uçakları yöneten isimdi. MİT belgelerine göre Adil Öksüz ve ailesi FETÖ içerisinde çok etkindi. Darbeden 15 gün önce ortalığın karışabileceğini düşündüğü için eşi Aynur Öksüz ile 3 çocuğunu 30 Haziran 2016'da ABD'ye göndermişti.

BABASI FETÖ İMAMIYDI

Adil Öksüz'ün kız kardeşi Azize Türk, FETÖ'nün 'mollalar' olarak bilinen en üst düzeyli yöneticilerinden biri olan Cemal Türk'le evliydi. Cemal Türk ve Azize Türk 2015'te ABD'ye kaçmıştı. Cemal Türk'ün ağabeyi Süleyman Türk de Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesiydi. Konya'da doktorlardan sorumlu imamdı. Süleyman Türk ve eşi Hacer, 16 Temmuz sabahı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtı. Selman Türk işte bu çiftin oğlu. Bir dönem Goldman Sachs'ta da çalışmış, FETÖ'nün 'altın çocuklar' dediği, kariyer planından geçirdiği üyelerinden biriydi.

FİRARİ OLARAK ARANIYOR

Adil Öksüz'le ilgili hazırlanan raporun ardından tüm aile üyeleri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Selman Türk de o isimlerden biriydi. Ancak Türkiye'ye hiç gelmedi, yakalanamadı.