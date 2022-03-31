Türkiye'ye ambargo kararı sonrası Kanadalı şirket iflas etmişti! Bakan Çavuşoğlu: Artık Türkiye ile yakınlaşma anlayışındalar

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alma sürecinde yürüttüğü operasyonlarda Türkiye'den tedarik edilen İHA ve SİHA'lar önemli rol oynadı.
ARTIK TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ FARKLI
Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ savaşındaki etkin kullanımı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu kararı alan Kanada'dan ibretlik bir haber gelmişti. Telemus Systems, Kanada hükümetinin uyguladığı ambargo sonrasında iflas başvurusu yapmıştı. Canlı yayında Kanada ile ilişkileri anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye ambargo kararı sonrası Kanadalı şirket iflas etti. NATO içinde ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldıralım düşüncesi ağır basıyor. Kanada bile artık gözden geçirelim diyor." dedi.
Çavuşoğlu, "Aslında AB ve ABD, Türkiye'nin dünya için oynadığı rolün bilincinde. Türkiye'nin AB ve dünya ekonomisine katkısı ortada. Bunu tüm dünya görüyor, AB de görüyor. AB ve ABD'nin bunları hemen unutmaması gerekiyor. İhtiyaç duyunca yanaşıp, daha sonra mesafeli duruyorlar. Böyle davranarak küresel aktör olabiliyor mu AB, olamıyor. Sonuçta Türkiye ile ilişkilerde bunları unutmamaları gerekiyor. Bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini geniş açıdan bakarak devam ettirmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.
İnsansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlarda, Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirilirken, Dağlık Karabağ 44 günde geri alınmıştı.