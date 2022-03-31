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    • Dünya
    • 31.03.2022 11:13
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    • 31.03.2022 11:41
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    Türkiye'ye ambargo kararı sonrası Kanadalı şirket iflas etmişti! Bakan Çavuşoğlu: Artık Türkiye ile yakınlaşma anlayışındalar

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ savaşındaki etkin kullanımı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu kararı alan Kanada'nın Telemus Systems adlı şirketi iflas etmişti. Artık Kanada'nın Türkiye ile ilişkilerini yeniden gözden geçirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye'ye ambargo kararı sonrası Kanadalı şirket iflas etti. NATO içinde ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldıralım düşüncesi ağır basıyor. Kanada bile artık gözden geçirelim diyor." dedi.

    Artık Türkiye ile yakınlaşma anlayışındalar

    ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alma sürecinde yürüttüğü operasyonlarda Türkiye'den tedarik edilen İHA ve SİHA'lar önemli rol oynadı.

    ARTIK TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ FARKLI

    Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ savaşındaki etkin kullanımı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu kararı alan Kanada'dan ibretlik bir haber gelmişti. Telemus Systems, Kanada hükümetinin uyguladığı ambargo sonrasında iflas başvurusu yapmıştı. Canlı yayında Kanada ile ilişkileri anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye ambargo kararı sonrası Kanadalı şirket iflas etti. NATO içinde ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldıralım düşüncesi ağır basıyor. Kanada bile artık gözden geçirelim diyor." dedi.

    Çavuşoğlu, "Aslında AB ve ABD, Türkiye'nin dünya için oynadığı rolün bilincinde. Türkiye'nin AB ve dünya ekonomisine katkısı ortada. Bunu tüm dünya görüyor, AB de görüyor. AB ve ABD'nin bunları hemen unutmaması gerekiyor. İhtiyaç duyunca yanaşıp, daha sonra mesafeli duruyorlar. Böyle davranarak küresel aktör olabiliyor mu AB, olamıyor. Sonuçta Türkiye ile ilişkilerde bunları unutmamaları gerekiyor. Bu ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini geniş açıdan bakarak devam ettirmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.

    İnsansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlarda, Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirilirken, Dağlık Karabağ 44 günde geri alınmıştı.

        KANADA'NIN TÜRKİYE'YE AMBARGO KARARI
        Kanada ise Ermenistan'dan yana tavır takınarak, Türkiye'ye ambargo uygulamaya karar verdi.

        Savunma alanında faaliyet gösteren çeşitli Kanadalı şirketler, Türkiye'ye İHA motoru ve elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleriyle ilgili ambargo kararı aldı.

        KANADALI ŞİRKET İFLAS ETTİ
        Kanada hükümetinin ambargo kararı alması nedeniyle bu durumdan etkilenen şirketlerden olan Telemus Systems iflas etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Telemus Systems'ın Türkiye'deki müşterisi konumundaydı.

        İFLAS BAŞVURUSU YAPILDI
        Uluslararası pazarda operasyonel destek için istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Ontario merkezli şirket, 24 Ağustos'ta iflas başvurusunda bulundu.


        Kanada'nın ambargosu sonrası ASELSAN yerli CATS'i üretti


        ŞİRKETİN ÜZERİNDE KALAN BORÇ
        Firma, yaptığı başvuruda, üzerinde 638.6 bin dolarlık borç kaldığını belirtti. Bu miktarın 120.9 bin dolarının CM Computer şirketine, 330.1 bin dolarının çalışanlara olduğu kaydedildi.

            2021'DE GELİR ELDE EDEMEDİ, ZARAR BÜYÜK
            Geçen yıl alınan yaptırım kararları nedeniyle 360 bin dolar zarara uğrayan Telemus Systems'ın bu yıl ise ilk 7 aylık sürece dair geliri 0 dolar olarak kayıtlara geçti. Ambargo mağduru şirket, yaklaşık 1.1 milyon dolar zarara uğradı.



            KANADA SATMADI, TÜRKİYE YERLİSİNİ YAPTI
            Son 20 yılda savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla ve gerçekleştirdiği ihracatlarla adından söz ettiren Türkiye, Kanada'nın ambargosunun ardından yerli imkanları devreye aldı.

            ASELSAN tarafından geliştirilen ve insansız hava araçlarına entegre edilebilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS sayesinde bu alanda dışa bağımlılık sonlandırıldı.

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            Artık Türkiye ile yakınlaşma anlayışındalar
            Haberler Dünya Türkiye'ye ambargo kararı sonrası Kanadalı şirket iflas etmişti! Bakan Çavuşoğlu: Artık Türkiye ile yakınlaşma anlayışındalar
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