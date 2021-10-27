Telemus Systems, Kanada'nın Türkiye'ye ambargo kararı sonrası iflas etti

KANADALI ŞİRKET İFLAS ETTİ

Kanada hükümetinin ambargo kararı alması nedeniyle bu durumdan etkilenen şirketlerden olan Telemus Systems iflas etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Telemus Systems'ın Türkiye'deki müşterisi konumundaydı.

İFLAS BAŞVURUSU YAPILDI

Uluslararası pazarda operasyonel destek için istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Ontario merkezli şirket, 24 Ağustos'ta iflas başvurusunda bulundu.