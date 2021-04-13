Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan ordusuna karşı operasyonlarında Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) büyük rol oynamış, Dağlık Karabağ 44 günde geri alınmıştı.
Geçtiğimiz yıl Kanada basınında yer alan haberlerde, Dağlık Karabağ'daki gelişmeler üzerine endişeye kapılan Kanada'daki Ermeni toplumunun, Türkiye'ye askeri İHA teknolojisi ihracatının yasaklanması için harekete geçtiği belirtilmişti.
KANADA'NIN SİHA KARARI
Türkiye'nin NATO müttefiki Kanada, yüzde 93 yerlilik oranıyla üretilen SİHA'larla ilgili aldığı kararı açıkladı.