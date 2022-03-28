ABD'den teröre büyük destek! Pentagon bütçesinde YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar istendi

542 MİLYON DOLAR TALEP EDİLDİ

Aynı belgede "DEAŞ ile mücadele Irak ve Suriye eğit-donat fonu" için 542 milyon doların talep edildiği belirtildi.

BÜTÇENİN NE KADARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA GİDECEĞİ BİLDİRİLMEDİ

Belgede bu miktarın ne kadarının Irak ordusuna, ne kadarının Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu gruplara sağlanacağı belirtilmedi.

ABD yönetimi 2022 mali yılında da bu fon için 500 milyon dolar ayırmış, bunun 177 milyon dolarını YPG/PKK terör örgütünün de aralarında bulunduğu Suriye'deki gruplara destek olarak sağlamıştı.

ABD'NİN PKK'YA DESTEKLERİ

Terör örgütü ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne yardım eden ABD Ekim 2014: ABD terör örgütü DEAŞ'la savaştığı bahanesiyele terör örgütü PKK'ya silah yardımına başladı.