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    • Dünya
    • 28.03.2022 23:15
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    • 28.03.2022 23:46
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    ABD'den teröre büyük destek! Pentagon bütçesinde YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar istendi

    Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'ya bütçe ayırmaya devam ediyor. ABD Kara Kuvvetlerinin 2023 mali yılı bütçesinde, aralarında SDG ismini kullanan YPG/PKK’nın da bulunduğu Suriye’deki gruplara ve Irak ordusuna “eğit-donat destek fonu” için 542 milyon dolar ayrıldı.

    AA
    takvim.com.tr
    ABD fonlamaya devam ediyor!

    ABD'nin terör örgütü PKK'ya bütçe desteği devam ediyor.

    ABD Başkan Joe Biden, 2023 mali yılı bütçesini kongreye sundu ve bu bütçe kapsamında, savunma harcamalarına 813 milyar dolar talep edildi.

    Pentagon'un bütçe talebine ilişkin belgelerde, Kara Kuvvetlerinin bütçesinde dış operasyonlar kapsamında Suriye'deki gruplara ve Irak'a "eğit-donat destek fonu" dikkati çekti.

    Pentagon, her yıl savaş fonu olarak da bilinen "Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar Fonunu" ayrı bir kalem olarak bütçeye ekliyordu.

    Ancak son iki yıldır bu fon Savunma Bakanlığı Temel Harcamalarına eklenmiş durumda.

    Bu fon kapsamında DEAŞ'a karşı Irak ordusu ve Suriye'deki gruplara verilen "eğit-donat destek fonu" ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı bütçesine eklendi.

    Kara Kuvvetleri bütçe talebinde 163 milyar doların temel harcamalar, 15 milyar doların ise dış operasyonlar için ayrıldığı bilgisine yer verildi.

    Söz konusu 15 milyar doların 14 milyar 64 milyon dolarının askeri personel maaşları, operasyon, bakım, araştırma dahil ABD ordusunun harcamalarına ayrıldığına işaret edildi.

    542 MİLYON DOLAR TALEP EDİLDİ
    Aynı belgede "DEAŞ ile mücadele Irak ve Suriye eğit-donat fonu" için 542 milyon doların talep edildiği belirtildi.

    BÜTÇENİN NE KADARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA GİDECEĞİ BİLDİRİLMEDİ
    Belgede bu miktarın ne kadarının Irak ordusuna, ne kadarının Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu gruplara sağlanacağı belirtilmedi.

    ABD yönetimi 2022 mali yılında da bu fon için 500 milyon dolar ayırmış, bunun 177 milyon dolarını YPG/PKK terör örgütünün de aralarında bulunduğu Suriye'deki gruplara destek olarak sağlamıştı.

    ABD'NİN PKK'YA DESTEKLERİ
    Terör örgütü ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütüne yardım eden ABD Ekim 2014: ABD terör örgütü DEAŞ'la savaştığı bahanesiyele terör örgütü PKK'ya silah yardımına başladı.

        HER YIL TERÖR ÖRGÜTÜ FONLANIYOR
        DEAŞ, Suriye'de tehdit olmaktan çıktı ancak ABD'nin PYD/PKK'ya desteği devam ediyor. ABD, Her yıl savunma bütçesinden terör örgütüne fon ayırıyor.

        Son 5 yılda PYD/PKK'ya aktarılan para 2 milyar dolar olurken 2022'de verilecek para ise 177 milyon dolar.

        ABD PKK'DAN SÖZDE ORDU KURUYOR
        ABD'nin PYD/PKK'ya gönderdiği silah ve askeri malzeme yüklü TUR sayısı yaklaşık 40 binken silah yüklü kargo uçağı sayısı ise 5 binin üzerinde.

        Ocak 2021'de Joe Biden Başkanlığındaki ABD yönetimi göreve gelir gelmez 1 ayda terör örgütüne 240 TIR askeri malzeme gönderdi.

        ABD terör örgütüne askeri malzemenin yanı sıra eğit-donat programı da uyguluyor. ABD tarafından bugüne kadar eğitilen terörist sayısı 30 binden fazla olduğu bilinirken maksadın sözde bir ordu kurmak olduğu biliniyor.

        ABD'NİN TERÖRİST EĞİTİM MERKEZLERİ
        ABD maşa olarak kullandığı teröristleri Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda eğitiyor. Teröristlere bu bölgelerde havadan indirme, ağır silah kullanımı, sızma ve havan topu kullanımı gibi eğitimler veriliyor.

        ABD ELİYLE PKK'NIN GENİŞLEYEN İŞGALİ
        Terör örgütünü kullanan ABD, PKK'nın işgalini de hızlandırdı. Teröristler Ocak 2015'de ABD'nin desteğiyle Ayn el-Arap'ı işgal etti.

        Mayıs 2017'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonu için terör örgütüne doğrudan silah verilmesi için talimat verdi.

        Ekim 2017 ise terör örgütü PKK, ABD desteğiyle Rakka'yı ele geçirdi.

        ABD desteğiyle işgalini ilerleten terör örgütü Şubat 2019'da Fırat'ın doğusunda kalan bölgeleri de ele geçirdi.

        SURİYE'DE 50 BİN KİLOMETREKAREDEN FAZLA ALAN
        Terör örgütü PKK'PYD ABD'nin desteğiyle Suriye'de 50 bin kilometrekareden fazla alanı işgal etti.

        Örgüt bölgede petrol kaynaklarının yüzde 70'i su kaynaklarının yüzde 97'si ve tarım arazilerinin yüzde 50'sini işgal etti.

            ABD'NİN PKK'YA VERDİĞİ SİLAHLAR
            ABD maşa olarak kullandığı bebek katillerine çeşitli silahlar da verdi. Ağır silahların, füzelerin ve iletişim malzemelerinin verildiği PKK'ya başlıca şu silahlar sağlandı:

            FGM-148 Javelin anti tank füzesi

            BGM-71 TOW anti tank füzesi

            M-72 LAW anti tank silahı

            M-136 AT4 LAW anti tank silahı

            RPG-7 tanksavar

            AT-4 tanksavar

            Bomba taşıyabilen drone

            Anti personel ve anti tank mayınlar

            TOW füzesi

            Uçaksavar

            İnsansız hava araçları

            BFG 50 keskin nişancı tüfeği

            McMilan Tac-50 keskin nişancı tüfeği

            MK-19 bomba atar

            M-14 ve M-16 piyade tüfeği

            M4 Carbine piyade tüfeği

            IAG Guardian Zırhlı personel taşıyıcı

            Cougar MRAP Zırhlı personel taşıyıcı

            Humavee askeri araç

            SIG Sauer Tabamca

            AK—47 (Kalaşnikof)

            80 ve 120 mm havan topu

            El bombaları

            Manapad Füzesi

            Hummaer

            4x4 jipler

            Vinçler

            İletişim ve lojistik destek malzemeleri

            ABD'NİN PKK'YA SİYASİ DESTEKLERİ
            ABD ayak işlerini yaptırdığı bu alçak örgütü siyasi alanda da destekledi. ABD'nin PKK'ya başlıca siyasi desteklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

            Beyaz Saray'ın destek açıklamaları:

            Eski ABD Başkanı Donald Trump PKK/PYD elebaşı Mazlum Kobani'ye Twitter üzerinden teşekkür etti. Trump, "Güzel sözlerin ve cesaretin için teşekkürler General Mazlum. Lütfen en içten duygularımı Kürt halkına ulaştır. Yakında görüşmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

            Trump yine Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı gün Başkan Erdoğan'a bir mektup yazdı ve "Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum sizizinle müzakere etmek istiyor de daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeyi niyetli olduğunu söylüyor. Size güvenerek. (Mazlum Kobani'nin) bana yazdığı elime yeni ulaşan mektubu da ekliyorum." Şeklinde skandal ifadeleri kullandı.

            TERÖRİST ELEBAŞINA MAVİ TİK
            ABD şirketi olan Twiter da terörist başı Mazlum Kobani'nin hesabına mavi tik vererek resmiyet kazandırdı.

            TERÖRİSTİN İTİRAFLARI
            Terörist Kobani Eylül 2021'de The Times Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Biden'ın Suriye'de kendilerini terk etmeyeceklerinin sözünü verdiğini" söyledi. Kobani "Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." İtirafında bulundu.

            Kobani El Arabiya'nın El Hadath televizyonuna verdiği röportajda "Yeni ABD yönetimiyle SGD arasında ortak bir program hazırlıyoruz." dedi.

            ABD'Lİ SENATÖRLER TERÖRİST ELEBAŞI KOBANİ'YE YAKINDAN İLGİLİ!
            ABD'li Senatörlerin Terörist elebaşı Mazlum Kobani'ye yoğun ilgisi de biliniyor. Ekim 2019'da Senatörler Lindsey Graham, Marsha Blackburn, Chris Van Hollen, Jeane Shaheen ve Richard Blumenthal, Dışişleri Bakanlığına mektup yazarak, Kobani'ye ABD vizesi verilmesini istediler. Suriye'de olan bitenleri Kobani'den dinlemenin hem Kongre'nin hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın yararına olcağını iddia ettiler.

                ABD'Lİ GENERALLERİN TERÖRİSTLERE ZİYARETLERİ
                ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanlığı Komutanı Kenneth McKenzie, Ocak 2020'de Suriye'de Mazlum Kobani ile görüştü. McKenzie terörist elebaşı Kobani'nin kendilerinden "SGD savaşçılarına yardım edeceklerine dair garanti istediğini" açıkladı. Mayıs 2021'de ise yine McKenzie ve ABD'li General Paul Calvet, Kobani ile görüştü.

                ABD'Lİ DİPLOMATLARIN PKK'LI TERÖRİSTLERLE TEMASLARI VE AÇIKLAMARI
                ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk, PYD/PKK'yı açıkça destekledi. Terösitleri ziyaret edip basına da görüntüler verdi.

                Trump döneminde ABD'nin Suriye'de görevli olan en üst düzey bürokratı olan eski Büyükelçi William Roebuck "Bazen her gün buluşurdum. Duruma göre bazen General Mazlum'la günde birkaç kez görüştüm." açıklamasını yaptı.

                ABD'nin eski Suriye Temsilcisi James Jeffrey'in Kobani ile görüşmeleri ise şu şekilde:

                Jefrey Şubat 2020'de Ankara ve Erbil ziyaretlerinin ardından Suriye'ye geçerek Kobani ile görüştü. Jefrey ayrıca Eylül 2020'de Haseke'nin güneyindeki bir ABD üssünde yine Kobani ile bir görüşme yaptı.

                BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'YE: HANİ PKK'NIN YANINDA DEĞİLDİNİZ BAL GİBİ DE YANINDASINIZ!

                Başkan Erdoğan geçtiğimiz Şubat ayında ABD'nin terör örgütü PKK'ya verdiği desteği sert bir dille eleştirmiş ve tepki göstermişti

                Erdoğan şunları söylemişti:

                "Hani siz PKK'nın yanında değildiniz?" Tabi batı bundan anlar mı? İsterse anlasın isterse anlamasın. İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Malesef bunu başından itibaren hep gördük.

                Kuzey Irak'a, binlerce tır tank getirdiler, binlerce tır mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız."

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