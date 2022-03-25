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    • Dünya
    • 26.03.2022 01:06
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    • 26.03.2022 01:20
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    Zelenskiy'den 'müzakere' çıkışı: "Şartlar adil olmalı, aksi takdirde Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek"

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 31 gün geride kaldı. Çatışmalar devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dikkat çeken bir açıklama yaptı. Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek" dedi.

    Zelenskiy’den ’müzakere’ çıkışı!

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir video mesaj yayınladı.

    Zelenskiy, Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğinin altını çizdi.



    "SONUÇ İÇİN KONUŞULMALI"
    "Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor."     diyen Zelenskiy, "Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı." ifadelerini kullandı.



    "GÖRÜŞME CİDDİ OLMALI, 16 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ"
    Vladimir Zelenskiy, Rusya ile görüşmenin "ciddi" olması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

    "Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek."
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