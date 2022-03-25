Zelenskiy'den 'müzakere' çıkışı: "Şartlar adil olmalı, aksi takdirde Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek"





"GÖRÜŞME CİDDİ OLMALI, 16 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ"

Vladimir Zelenskiy, Rusya ile görüşmenin "ciddi" olması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek."