Rusya - Ukrayna savaşında 1 ay geride kaldı! İşte savaşta yaşananlar... Göç, yıkım ve trajedi...

Geçen yılın son aylarında Rusya'nın Ukrayna sınırlarına asker yığması, Ukrayna'nın da ülkenin doğusuna asker ve silah kaydırmasıyla gerginlik en yüksek düzeye ulaştı.

Rusya, NATO'nun doğuya genişlemesini gerekçe göstererek buna son verilmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını istedi. Moskova, Rusya'ya yönelik güvenlik garantilerini içeren teklifini ABD ve NATO'ya gönderdi.