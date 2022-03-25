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Rusya - Ukrayna savaşında 1 ay geride kaldı! İşte savaşta yaşananlar... Göç, yıkım ve trajedi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasının ardından Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş 1 ayı geride bıraktı. İşte 24 Şubat sabahı Rusya'nın başlattığı harekat sonrası yaşananlar...

25.03.2022 19:37 - Son Güncelleme: 25.03.2022 19:37
Rusya - Ukrayna savaşında 1 ay geride kaldı! İşte savaşta yaşananlar... Göç, yıkım ve trajedi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasının ardından Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş 1 ayı geride bıraktı. İşte 24 Şubat sabahı Rusya'nın başlattığı harekat sonrası yaşananlar...

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Rusya - Ukrayna savaşında 1 ay geride kaldı! İşte savaşta yaşananlar... Göç, yıkım ve trajedi...

Ukrayna'da meydan olaylarından sonra 2014'te Batı yanlısı yönetimin işbaşına gelmesiyle Rusya ile Ukrayna arasında başlayan gerginlik Kırım'ın yasa dışı ilhakı ve Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların bağımsız bir yönetim oluşturması üzerine ilerledi.

Rusya - Ukrayna savaşında 1 ay geride kaldı! İşte savaşta yaşananlar... Göç, yıkım ve trajedi...

Geçen yılın son aylarında Rusya'nın Ukrayna sınırlarına asker yığması, Ukrayna'nın da ülkenin doğusuna asker ve silah kaydırmasıyla gerginlik en yüksek düzeye ulaştı.

Rusya, NATO'nun doğuya genişlemesini gerekçe göstererek buna son verilmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını istedi. Moskova, Rusya'ya yönelik güvenlik garantilerini içeren teklifini ABD ve NATO'ya gönderdi.

Rusya - Ukrayna savaşında 1 ay geride kaldı! İşte savaşta yaşananlar... Göç, yıkım ve trajedi...

NATO ise Rusya'dan Ukrayna ve Batı sınırlarından Rus askerlerinin çekilmesine yönelik taleplerde ve yaptırım tehdidinde bulundu. Rusya'nın talepleri kabul görmedi.

Tüm görüşmelere ve yazışmalara rağmen Rusya ile Batı'nın Ukrayna konusundaki gergin ilişkilerine diplomasi çözüm bulamadı.

Rusya - Ukrayna savaşında 1 ay geride kaldı! İşte savaşta yaşananlar... Göç, yıkım ve trajedi...

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı.

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