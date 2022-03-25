Rusya - Ukrayna savaşında 1 ay geride kaldı! İşte savaşta yaşananlar... Göç, yıkım ve trajedi...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasının ardından Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş 1 ayı geride bıraktı. İşte 24 Şubat sabahı Rusya'nın başlattığı harekat sonrası yaşananlar...
25.03.2022 19:37 - Son Güncelleme: 25.03.2022 19:37
Geçen yılın son aylarında Rusya'nın Ukrayna sınırlarına asker yığması, Ukrayna'nın da ülkenin doğusuna asker ve silah kaydırmasıyla gerginlik en yüksek düzeye ulaştı.
Rusya, NATO'nun doğuya genişlemesini gerekçe göstererek buna son verilmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını istedi. Moskova, Rusya'ya yönelik güvenlik garantilerini içeren teklifini ABD ve NATO'ya gönderdi.