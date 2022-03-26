Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu: Mariupol’de Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz

İNSANİ OPERASYON

400 bin nüfuslu Mariupol'de artık 150 bin kişinin kaldığını ve çok kötü şartlarda yaşadığını ifade eden Macron, "Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz." dedi.