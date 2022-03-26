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Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu: Mariupol'de Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceklerini bildirdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

26.03.2022 00:01 - Son Güncelleme: 26.03.2022 00:04
Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu: Mariupol’de Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu: Mariupol’de Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz

İNSANİ OPERASYON
400 bin nüfuslu Mariupol'de artık 150 bin kişinin kaldığını ve çok kötü şartlarda yaşadığını ifade eden Macron, "Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu: Mariupol’de Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz

Macron, bunu mümkün olan en iyi şartlarda ve gelecek günlerde düzenleyeceklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu: Mariupol’de Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz

Bu konuda Mariupol Belediyesi ile temas halinde olduklarını bildiren Macron, bu operasyon için Rusya ile müzakere edeceklerini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 48-72 saat içinde bu konuyu telefonda görüşeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron duyurdu: Mariupol’de Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz

Macron, Putin'in Avrupa'ya satılan gazın ruble ile ödenmesi yönündeki talebinin karşılanmasının mümkün olmadığını ve imzalanan sözleşmelerin uygun olmadığını kaydetti.

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