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    • 28.03.2022 01:43
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Zelenskiy'den İstanbul'daki müzakereye ilişkin açıklama

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın 33. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Kiev ve Moskova'ya bağlı heyetler barış müzakereleri kapsamında İstanbul'da bir araya gelecek. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 33. güne girildi. Gözler çatışmaların yaşandığı bölgeden gelecek sıcak haberlere çevrildi.

    Öte yandan Rusya ve Ukrayna heyetleri barış için müzakere görüşmelerini sürdürüyor.



    MÜZAKERELER TÜRKİYE'DE
    Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de görüşecek. Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yüz yüze yapılacağını açıkladı.

    Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan parlamento üyesi David Arakhamia sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacağı duyurarak, "Bugün videokonferans yoluyla yapılan müzakerelerde, bir sonraki turun yüz yüze olarak 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Ayrıntılar daha sonra gelecek" ifadelerini kullandı.

    Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna tarafı ile videokonferans yoluyla yapılan görüşmelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze gerçekleşmesi kararı alındı" dedi.



    "TÜRKİYE'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER OLACAK"
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy her gece yaptığı gün sonu değerlendirmelerinde bugünkü açıklamalarında, Rusya ile Ukrayna müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak olan görüşmelere değindi. Ukrayna'nın barış istediğini aktaran Zelenskiy, müzakerelerde Türkiye'de görüşmelerin olacağını işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak. Bu fena değil. Sonuca bakacağız. Müzakerelerde önceliklerimiz biliniyor. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü şüphesizdir. Devletimiz için etkin güvenlik garantileri zorunludur. Hedefimiz açıktır. Barış ve en kısa sürede ana devletimizde normal yaşamın restorasyonu" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna için küresel çapta düzenlenen destek mitinglerinden de bahseden Zelenskiy, "Dünyanın diğer düzinelerce kentlerinde insanlar devletimizi desteklemek için, özgürlüğü desteklemek için toplandılar. Diğer kıta ve Avrupa meydanlarında etkileyici insan kalabalıkları var. Bu çok önemli. Çünkü insanlar meydandayken politikacılar artık duymuyormuş gibi yapamayacaklar" diye konuştu. Rus işgali altındaki kentlerde direnen Ukrayna halkına da teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Herson, Kakhovka, Slavutiç ve diğer kentlerdeki işgalcilere direnmekten vazgeçmeyen halkımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Rus birlikleriyle sürekli iş birliği yapmaya çalışan aptallara kendilerinin terk edildiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kaydetti.

    İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

    01.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye'yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.

    00.50 Rus heyetinin saat 16.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na geleceği bildirildi.

    00.39: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "kasap" ifadesini kullanmayacağını söyledi. Macron, "Biz, Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz." dedi.

    00.02: Ukrayna'nın Volinskaya bölgesinde bulunan Lutsk şehrindeki petrol deposu Rusya tarafından vuruldu.

    21.57 Avusturya'nın başkenti Viyana'da Ukrayna için düzenlenen yardım konserinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin video mesajı gösterildi.Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımların yürürlüğe sokulmasını isteyen Zelenskiy, "Rusya'nın savaşı başlatmasından sonra bize yalnız bir seçenek kalmıştı, özgür insanlar olarak yaşayabilmek için savaşmak." ifadesini kullandı.

    21.40 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını, müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerinin devam edeceğini bildirdi.

    Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da yapılacak. Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek."

    20.59 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

    19.39 Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'yı "bir savaş suçlusu tarafından yönetilen terör devleti" olarak nitelendirdi.

    18.19 Ukraynalı müzakereci, Rusya ile 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşeceğini söyledi.

    15:05: Rusya'nın Ukrayna'nın Lviv şehir merkezindeki yakıt deposuna füzeli saldırısının ardından siviller, pazar ayini için kiliselere akın etti.

    13.19 Ukrayna: Rus ordusu 16 bin 600 asker, 121 uçak, 127 helikopter ve 582 tankını kaybetti

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-27 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

    Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 121 uçak, 127 helikopter, 582 tank, 1664 zırhlı araç, 294 top, 93 roketatar sistemi ve 52 hava savunma sistemi imha edildi.

    Rus güçleri 1144 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti.

    10.45 Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Lviv'e dün yerel saatle 16.30 sıralarında düzenlenen bombardıman sonucu sanayi bölgesi yakınlarındaki yakıt deposunda büyük çaplı yangın çıktığı ifade edildi. Yangının bu sabah 05.00 sıralarında kontrol altına alındığı belirtildi.

    08.26 Rus ordusu gece boyunca Ukrayna'nın Harkov kentine saldırılar düzenleyerek roketatarlar ile kentin birçok noktasını vurdu.

    07.12 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO'nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini belirtti.

    04.40 Ukrayna'nın Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların Mariupol'de kontrolü sağladığına yönelik iddiaları yalanlayarak, Rusların kente yasaklı silahlarla saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurdu.

    04.00 Rusya ordusu, Ukrayna'nın Slavutiç kentini ele geçirdiğini açıkladı. Kent halkının Rusya karşıtı protestoları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti. Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev yaptığı açıklamada, "Kentte kalanlar yani bütün kent Slavutiç'in Ukrayna'ya ait olduğunu haykırmak için Ukrayna bayraklarıyla sokaklara döküldü. Burası bizim topraklarımız, başka kimseye ihtiyacımız yok" dedi.

    02.26 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski günlük halka sesleniş konuşmasında, savaşın son durumunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi. Zelenski yaptığı açıklamada, ülkesine saldıran Rus işgalcilerin cevaplarını aldığını belirterek, "Bugün Slavutiç kentinde işgalcilere karşı protesto düzenlendi ve işgalciler cevabını aldı. İşgalcilere hiçbir şey yardım etmeyecek. Televizyonlarda bizim kanallarımızı kapatıp Rus kanallarına bağlanmanız, Rus rublesi dağıtmanız da yardımcı olmayacak. Ruble yakında Rusya'da kiloyla satılacak. Rus ordusuna tek bir cevap olacak o da nefret. Bundan dolayı köyde yaşayan vatandaşlarımız topraklarımıza düşen pilotları çıplak elleriyle esir alıyorlar. Rus teknik araçlarını köylülerimiz traktörle alıyor askerlerimize teslim ediyor.

    02.15 Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi. Kentte hangi noktaların vurulduğuna ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, olay yerine Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler sevk edildiği belirtildi.

    23.55 Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Polonya sınırına yakın mesafede bulunan Ukrayna'nın Lviv şehrinin vurulmasının ABD Başkanı Joe Biden'in Polonya'da olduğu güne denk getirildiğini belirterek, "Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden'a selam gönderdi" dedi.

    23.40 Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, "Bu adam iktidarda kalmamalı" açıklamasının ardından Kremlin'den cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın Ruslar tarafından verilebileceğini belirterek, "Bu karar Biden'ın değil. Rusya Devlet Başkanı'nı, Ruslar seçiyor. Bu tür kişisel hakaretler, ABD ile ikili ilişkilerimizi daraltıyor" ifadelerini kullandı.

    21.00 ABD Başkanı Joe Biden Polonya'nın başkenti Varşova'da açıklamalarda bulundu. "Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız" diyen Biden, "Bir diktatör, bir imparatorluğu yeniden canlandırmaya çalışabilir ama bir halkın özgürlük sevincini solduramaz. Ukrayna hiç bir zaman Rusya için zafer olmayacak" dedi.

    20.55 Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, şehre yeni bir füze saldırısı daha yapıldığını açıkladı.

    19.10 Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv'e yeniden bir bombalı saldırı olabilir. Sığınaklarda kalın" çağrısı yaptı.

    18.20: Lviv'de peş peşe patlama sesleri duyuldu.

    Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

    16.20: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun yeni silah siparişinde önceliklerinin havacılık, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunun desteklenmesi olduğunu belirtti.

    15.33: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 16 bin 400 askerini, 117 uçağını, 127 helikopterini ve 575 tankını kaybettiği bildirildi.

    15.03: Rusya ordusu, İskender füzesiyle Ukrayna'ya ait BUK hava savunma füze sistemini hedef aldı.

    14.07: Ukrayna, Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'in kaçırıldığını duyurdu. Kiev Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleksandr Pavlyuk, sabah saatlerinde Rus askerlerinin girdiği Slavutiç şehrinin Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'i kaçırıldığını duyurdu.

    13.15: Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boichenko, Rus bombardımanı altında cehenneme dönen şehirdeki sivillerin tahliyesi için Fransa'nın Ukrayna Büyükelçisi'yle görüştüğünü söyledi. 100 bin sivilin halen Mariupol'de sıkışıp kaldığı biliniyor.

        Fransa lideri Emmanuel, Rus işgalcilerin sokak sokak çatışarak artık şehir merkezine doğru ilerlediği şehirdeki sivillerin çıkarılması için Türkiye ve Yunanistan'la görüşmeler yaptığını açıklamıştı.

        13.09: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Kiev'de günlerdir akşam 20.00 ila sabah 08.00 arasında sokoğa çıkmak yasak.

        12.30: Ukrayna merkezli uçak üretim ve servis firması Antonov Şirketi, Rusya'nın işgali sırasında büyük ölçüde tahrip olan AN- 225 Myria (Rüya) uçağının tamiri için uluslararası fon kampanyası başlattı.


        12.05: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Jitomir ve Mıkolayiv bölgesindeki askeri yerleri "Kalibr" ve "Oniks" yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu. Konaşenkov yaptığı açıklamada, dün denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli seyir füzesi Kalibr ile Jitomir bölgesindeki Velikiye Korovnitsı yerleşim birimindeki Ukrayna ordusuna ait cephaneyi imha ettiklerini ifade etti.

        Sözcü Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli seyir füzesi Oniks ile Mıkolayiv yakınlarında Ukrayna'nın güneyinde Ukrayna askeri birliklerine akaryakıt sağlayan bir yakıt üssünü yok ettik." ifadelerini kullandı.

        Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna savaş uçağı ve insansız hava araçlarını vurduğu bilgisini de paylaşan Konaşenkov, "Vişnevoe yerleşim birimi üzerinde 2 Su-25 ve 1 Su-24 model uçak ile 6 insansız hava aracı vuruldu. Bunun dışında bir Toçka-U füze sistemi Vasilyevka yerleşim biriminde imha edildi." diye konuştu.

        Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 267 insansız hava aracı, 207 hava savunma sistemi, 1618 tank ve zırhlı araç, 166 çok namlulu roketatar, 662 obüs ve havan topu, 1453 özel askeri aracın yok edildiğini ifade etti.

        11.33: Libyalı askeri uzman Albay Adil Abdulkafi, Rus güvenlik şirketi Wagner'in, ülkedeki yaklaşık 1300 paralı askerini Ukrayna savaşında kullanmak üzere Rusya'ya çektiğini söyledi.

        08.41: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev'in Ukrayna askeri birliklerince Herson bölgesindeki Çernobaevka havaalanında öldürüldüğü bilgisini doğruladı.

        Arestoviç, "Şimdi bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ukrayna birlikleri, Rusya'nın güney askeri bölgesinin 49. Kombine Silah Ordusu'nun Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'i etkisiz hale getirdi" dedi.

        ŞU ANA KADAR 6 RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ
        3 Mart'ta 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky;

        7 Mart'ta Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov;

        11 Mart'ta Doğu Askeri Bölgesi'nin 29. Kombine Silah Ordusu'ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov;

        15 Mart'ta 150. Motorlu Tüfek Tümeni Tümgeneral Oleg Mityaev;

        19 Mart'ta Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev;

        25 Mart'ta ise Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev öldürüldü.

        Böylelikle, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus general sayısı 6'ya çıkmış oldu

        05.15: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hackleyerek, Putin'e mesaj gönderdi. Anonymous'tan yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız" denildi.

        04.20: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna'daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin'in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şuan ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı.

        03.50: Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkede savaşa rağmen ekonominin düzelmesi adına halka çalışma çağrısında bulunarak, Rusya'nın saldırılarına hedef olan çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki emeklilere maaş ödemelerinin 2 gün boyunca yapılacağını duyurdu.

        03.10: Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nı da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi. Tatbikatın, Rusya'nın Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından gelmesi "Tokyo'ya gözdağı" olarak yorumlandı.

        01.37: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son bir günde iki insani koridorun çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin 331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Vereşçuk, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği Mariupol ve Melitopol şehirlerinde 2 insani koridorun çalıştığını, bu çerçevede Mariupol'dan 6 bin 800, Melitopol'dan da 531 sivilin Zaporijya'ya tahliye edildiğini vurguladı.

        İnsani yardım konvoylarıyla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Vereşçuk, bu çerçevede Mariupol halkına yardım etmek için Berdyansk ve Melitopol şehirlerine 80 ton yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırıldığını aktardı.

        Vereşçuk, ayrıca cumartesi günü de savaşın devam ettiği şehirlerdeki Ukraynalıların tahliye edilmesine yönelik girişimlerinin süreceğini belirterek, bu çerçevede Mariupol, Kiev ve Luhansk bölgelerindeki sivillerin tahliyesi için görüşmelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

            01.07: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte 170 Rus askeri ile Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

            Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun 9 saldırısının başarılı şekilde püskürtüldüğü, bu çerçevede Ukrayna ordusunun Rus güçlerini büyük kayıplara uğrattığı ifade edildi.

            Ukrayna ordusunun başarılı eylemleri sonucunda son 24 saatte 170 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu çatışmalarda aralarında 3 uçak, 3 insansız hava aracı ile 8 tankın da bulunduğu Rus ordusuna ait 42 askeri aracın imha edildiği belirtildi.


            RUSYA'NIN UKRAYNA'YA BAŞLATTIĞI SAVAŞ BİR AYDIR SÜRÜYOR
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş bir aydır devam ediyor. Ukrayna'da meydan olaylarından sonra 2014'te Batı yanlısı yönetimin işbaşına gelmesiyle Rusya ile Ukrayna arasında başlayan gerginlik Kırım'ın yasa dışı ilhakı ve Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların bağımsız bir yönetim oluşturması üzerine ilerledi.

            Geçen yılın son aylarında Rusya'nın Ukrayna sınırlarına asker yığması, Ukrayna'nın da ülkenin doğusuna asker ve silah kaydırmasıyla gerginlik en yüksek düzeye ulaştı.

            Rusya, NATO'nun doğuya genişlemesini gerekçe göstererek buna son verilmesini ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını istedi. Moskova, Rusya'ya yönelik güvenlik garantilerini içeren teklifini ABD ve NATO'ya gönderdi. NATO ise Rusya'dan Ukrayna ve Batı sınırlarından Rus askerlerinin çekilmesine yönelik taleplerde ve yaptırım tehdidinde bulundu. Rusya'nın talepleri kabul görmedi.

            Tüm görüşmelere ve yazışmalara rağmen Rusya ile Batı'nın Ukrayna konusundaki gergin ilişkilerine diplomasi çözüm bulamadı. Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Şubat'ta Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı.

            PUTİN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE UKRAYNA'YA SAVAŞI DUYURDU
            Putin, 24 Şubat sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek "Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurdu. Böylece Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı başladı.

            Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın gerekçesini anlatan Putin, sözde ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduğunu belirtti. Putin, "Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşları da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." dedi.

            Putin'in kararı ile aynı dakikalarda Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere Harkiv, Mariupol, Mıkolayiv, Kramatorsk ve Odessa şehirlerinde sirenler çaldı ve art arda patlamalar oldu.

            UKRAYNA'YA ÜÇ TARAFTAN RUS BİRLİKLERİ GİRDİ
            Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelere, aynı anda Rusya sınırından Harkiv, Sumi, Çernigiv bölgelerine, Belarus üzerinden Çernobil bölgesine girdi. Rus ordusu, Kırım üzerinden de Herson ve Melitopol bölgelerine doğru asker çıkardı. Rus hava indirme birlikleri Kiev yakınlarına paraşütlerle iniş yaptı.

            Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlattığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hemen ülkede sıkıyönetim ilan etti. Ukrayna hava sahasını sivil uçuşlara kapattı. Rusya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

            Rusya da Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını, Azak Denizi'nde gemi nakliyelerinin askıya alındığını duyurdu.

            ÇERNOBİL VE ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALLERİ RUSLARIN ELİNE GEÇTİ
            Rus ordusu 1986'da nükleer kazanın meydana geldiği Çernobil Nükleer Santrali ile Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'ni kontrol altına aldı.

            Rus askeri birlikleri askeri altyapı tesislerini hedef aldı. Kiev'deki hedeflere yapılan saldırılarda siviller zarar gördü. Kiev yakınlarına kadar gelen Rus askeri birlikleri, Ukrayna güçleri ile Antonov uçak tesislerinin bulunduğu Gostomel hava üssünde yoğun çatışmalar gerçekleştirdi ve Ruslar üssün kontrolünü ele geçirdi.

            BAŞKENT KİEV, HARKİV VE MARİUPOL KUŞATMA ALTINDA
            Ruslar, Kiev'i hem kuzeyden hem kuzeybatıdan hem de doğudan kuşattı. Zaman zaman şehirdeki Rus sabotaj ekiplerinin girişimleri başarısız kaldı. Kiev'in etrafında Rus askerleri kuşatma operasyonunu sürdürse de direnen Ukrayna güçleri karşısında şehri ele geçiremedi.

            Rus ordusu bir süre sonra Ukrayna'daki stratejik bölgelere denizden, karadan ve havadan Kinjal ve Kalibr gibi uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahları sık kullanmaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu şekilde Lutsk ve İvano-Frankivsk askeri havaalanları, Lviv ve Jitomir'de yabancı paralı askerlerin bulunduğu merkezleri ve Kiev başta olmak üzere farklı şehirlerdeki cephaneleri ve füze savunma sistemlerini vurduğunu açıkladı. Ukrayna, bu saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu.

            Bir yandan Donbas tarafından batıya doğru ilerleyişini sürdüren Rus askeri birlikleri Kiev dışında Rusya'ya sınır olan Harkiv şehrini de kuşatma altına aldı. Uzun süren çatışmalar ve bombalamaların yaşandığı Harkiv şehrini Ruslar kuşatmaya alsa da kontrol altına alamadı.

            Diğer yandan Ruslar bir ay içerisinde Azak Denizi'ne kıyısı olan stratejik şehirleri ele geçirmek için yoğunlaştı. Berdyansk liman şehrini ele geçiren Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Azak Denizi'ndeki en önemli liman şehirlerinden Mariupol'u kuşattı. Ukraynalı güçlerle uzun süren çatışmaların yaşandığı şehri hala tam olarak ele geçiremeyen Rus güçleri, liman kısmının kontrolünü ele aldı. Böylece Rusya, Ukrayna'nın Azak Denizi ile olan kıyısını tamamen ele geçirdi.

            Ukrayna güçleri de sözde ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerine saldırılar düzenledi. Çatışmalarda sivil kayıplar da yaşandı.

                RUSYA ÖLEN SİVİL VE ASKER SAYISINI AÇIKLAMIYOR
                Rusya Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 261 insansız hava aracı, 163 çok namlulu roketatar, 204 hava savunma füze sistemi, 1587 tank ve zırhlı araç, 636 obüs ve havan topu, 1397 özel askeri aracı imha ettiğini bildirdi. Rus ordusunun daha önce Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarının tamamına yakınını da yok ettiği ifade edilmişti.

                Rus yetkililer bugüne kadarki Rus ve Ukrayna asker kayıplarına ilişkin herhangi bir rakam açıklamadı.

                UKRAYNA: 15 BİN 800 RUS ASKERİ ÖLDÜ
                Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının verilerine göre, savaş boyunca Rus ordusundan yaklaşık 15 bin 800 asker öldürüldü. Ruslara ait 108 uçak, 124 helikopter, 530 tank, 1597 zırhlı araç, 280 top, 82 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1033 araç, 4 hafif sürat teknesi, 72 yakıt aracı ve 50 insansız hava aracını da kaybetti.

                3 MİLYONDAN FAZLA UKRAYNALI MÜLTECİ OLDU, 1035 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
                Rusların saldırılarında ve karşılıklı çatışmalarda siviller zarar gördü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamaya göre, savaştan dolayı 24 Şubat-23 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçti.

                Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini aktardı.

                BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-23 Mart'ta en az 1035 sivil hayatını kaybetti, 1650 sivil yaralandı.

                RUSYA İLE UKRAYNA ATEŞKES MÜZAKERELERİNDEN SADECE SİVİLLERİN TAHLİYESİ KARARI ÇIKTI
                Savaş devam ederken Rusya ve Ukrayna tarafı ateşkes sağlanması için 28 Şubat'ta Belarus'taki Ukrayna sınırında ilk müzakere yapıldı. Daha sonra Belarus'un Brest şehrinde müzakereler 2 tur daha yapıldı, ardından iki taraf müzakerelere çevrim içi devam etme kararı aldı.

                Bugüne kadar her iki taraf çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorları konusunda anlaşabildi. On binlerce sivil bu koridorlardan hem Ukrayna'nın farklı şehirlerine hem de Rusya tarafına tahliye edildi.

                Rusya ve Ukrayna heyetleri yapılan müzakerelerde ateşkes ve diğer siyasi konularda herhangi bir yol alamadı.

                RUSYA VE UKRAYNA'NIN ŞARTLARI
                Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması dahil tarafsızlığı, Ukrayna'nın militarizmden ve Nazizm'den arındırılması, Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlının tanınmasını şart olarak masaya koyuyor.

                Ukrayna ise her şeyden önce Rus askerlerinin ülkeden çıkmasını, savaşın bitmesini ve güvenlik garantileri istiyor. Zelenskiy, Kırım ve Donbas konusunun liderler düzeyinde daha sonra görüşülerek çözülmesini öneriyor.

                BATI'DAN RUSYA'YA YAPTIRIM KARARLARI
                Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın ilk günlerinden itibaren dünya liderlerini Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD dahil Batılı ülkeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisi de dahil pek çok kişiye ve şirkete yaptırım kararı aldı. Rusya'daki pek çok Batı menşeili firma faaliyetlerini durdurdu. Rusya'nın yurtdışında bankalardaki varlıkları donduruldu. Pek çok banka yaptırım SWIFT uygulamasından çıkarıldı. Rusya'ya olan uçuşlar iptal edildi. Karşılıklı olarak hava sahaları kapatıldı.

                Üst üste pek çok ülkeden savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik kınamalar geldi. NATO, Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldı.

                NATO'dan yapılan açıklamada da "Ukrayna'ya yönelik tamamen haksız ve sebepsiz olan korkunç saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

                Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, taraflara barış kapısını kapatmamaları, sorunu diyalog ve istişare yoluyla çözme yoluna geri dönmeleri çağrısı yaptı.

                TÜRKİYE'NİN İKİ ÜLKE ARASINDA BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN ARABULUCULUK ÇABASI
                Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durması için başta Türkiye olmak üzere İsrail, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin girişimleri oldu.

                Türkiye özellikle savaşın en başından itibaren Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını "kabul edilemez" buldu ve reddetti. Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın barış yoluyla sorunları çözmesi için yoğun diplomasi mesaisi harcadı ve arabuluculuk görevi yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirmek için her iki liderle de görüşmeler yaptı. Erdoğan, Batılı ülkelerin liderleri ile de pek çok görüşme gerçekleştirdi.

                Türkiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ilk defa Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı savaş esnasında Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirdi. Yapılan üçlü görüşme sonrasında Çavuşoğlu, hem Rusya hem Ukrayna'ya giderek muhataplarıyla ateşkesin sağlanması hususunda tekrar görüşmeler yaptı.

                Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunun barış yoluyla çözülmesi için çabaları devam ediyor.
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