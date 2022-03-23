Kiev'de canlı yayında büyük patlama! Bir AVM yakınına düşen füze nedeniyle ölü ve yaralılar var

AVM ETRAFINDA ÇOK SAYIDA ASKER KONUMLANDI

Şu an yerde yatan ve yaralanan insanlar var. Çok sayıda araç bulunuyor. Marketten alışveriş yapmak için gelen insanlar oluyor. Askerler bölgeye girmemize izin vermiyor. Askerler siper aldı alışveriş merkezi çevresinde. Yeni bir saldırı bekleniyor.