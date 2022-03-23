Kiev'de canlı yayında büyük patlama! Bir AVM yakınına düşen füze nedeniyle ölü ve yaralılar var

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaptığı canlı yayın esnasında bir patlamaya şahit oldu. Kavasoğlu saldırıda en az iki kişinin öldüğünü söylerken bölgeden detayları paylaştı.
PATLAMANIN ARDINDAN BİR SALDIRI DAHA
Çok şiddetli bir patlama sesi yükseldi. Muhtemelen bölgeye bir roket atıldı. Binaların arkasına bir roket düştü. Alışveriş merkezinin olduğu yere bir füze düştü.
Kısa süre önce burası bir kez daha hedef alındı. Burası artık bir araç mezarlığına ve metal yığınına döndü. Hasar tespit çalışmaları da bölgede devam ediyor.