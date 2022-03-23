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    • Dünya
    • 23.03.2022 19:49
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    • 23.03.2022 20:00
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    Kiev'de canlı yayında büyük patlama! Bir AVM yakınına düşen füze nedeniyle ölü ve yaralılar var

    Rusya- Ukrayna savaşının 28. gününde de bölgede gerilim düşmedi ve sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir füze atıldı. Bir AVM'nin yakınına düşen füze nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi onlarcası ise yaralandı. İşte A Haber kameralarına yansıyan o anlar...

    Kiev’de canlı yayında büyük patlama!

    A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Kiev şehrinde yaptığı canlı yayın esnasında bir patlamaya şahit oldu. Kavasoğlu saldırıda en az iki kişinin öldüğünü söylerken bölgeden detayları paylaştı.

    PATLAMANIN ARDINDAN BİR SALDIRI DAHA
    Çok şiddetli bir patlama sesi yükseldi. Muhtemelen bölgeye bir roket atıldı. Binaların arkasına bir roket düştü. Alışveriş merkezinin olduğu yere bir füze düştü.

    Kısa süre önce burası bir kez daha hedef alındı. Burası artık bir araç mezarlığına ve metal yığınına döndü. Hasar tespit çalışmaları da bölgede devam ediyor.

        2 MİLYON İNSAN BARINMA SORUNU YAŞIYOR
        Ukrayna, Rusya'nın fosfor bombası kullandığını iddia etmişti. Evlerde ya yeniden camlar takılıyor ya da ahşaplarla kapatılıyor. 2 milyona yakın insan burada sığınacak yer arıyor. İnsanlar geliyor ahşaplarla camlarını kapatıyor.

        Az önce yayın yaptığımız yerin 100 metre uzağından bir patlama oldu. Çok sayıda araç ve sivil zarar gördü. Burası güvende değil demiştik ve 1 dakika önce büyük bir patlama oldu.

        AVM ETRAFINDA ÇOK SAYIDA ASKER KONUMLANDI
        Şu an yerde yatan ve yaralanan insanlar var. Çok sayıda araç bulunuyor. Marketten alışveriş yapmak için gelen insanlar oluyor. Askerler bölgeye girmemize izin vermiyor. Askerler siper aldı alışveriş merkezi çevresinde. Yeni bir saldırı bekleniyor.
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            Haberler Dünya Kiev'de canlı yayında büyük patlama! Bir AVM yakınına düşen füze nedeniyle ölü ve yaralılar var
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