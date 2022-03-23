Türkiye'den Ukrayna-Rusya savaşı sonrası stratejik hamle: Ukraynalı mühendisler için girişimler başladı!





Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 28'inci gününde devam ederken Avrupa ve Türkiye yaşanacak göç çin hazırlıklar yapıyor. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, köşesinde, "Duyduğuma göre, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Ukrayna'dan mühendisleri Türkiye'ye davet etmek için temaslarda bulunuyor. Ukraynalı mühendisleri Antalya Teknokent'te açılan Ar-Ge ofisine çağırmak için girişimler başlatılmış..." ifadelerini kullandı.

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;

Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana büyük bir göç dalgası yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre Ukrayna'da, Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerin sayısı 3.2 milyonu buldu. Yaklaşık 6.5 milyon kişi de yerinden edildi. Ukrayna'dan göç edenlerin çoğu Polonya, Slovakya, Romanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere gidiyor. Önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon kanalındaki açıklamasına göre, Türkiye'ye gelenlerin sayısı ise 58 bini bulmuş durumda...