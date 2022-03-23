Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya'dan NATO'ya 'barış gücü' uyarısı! Pentagon Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatına başladı

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

00.30 ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık büyük askeri yardım paketi kapsamında bu hafta içinde sevkiyatlara başlayacaklarını belirtti.

00.10 Rusya'nın BMGK'ye sunduğu Ukrayna'ya yardım tasarısı gereken 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi, tasarıya sadece Çin destek verdi, 13 ülke çekimser kaldı.



21.05 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını açıkladı.

19.51 Rus Ordusu, önceki gün Kiev'in Podil bölgesinde vurduğu AVM'ye yeniden saldırdı. AVM ve çevresine 4 adet top atışı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

19.03 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş ile uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini ve bu durumun kabul edilemeyeceğini belirterek savaşın derhal durdurulması çağrısında bulundu.

17.42 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'daki durumu ele aldı.

16.15 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.

15.40 Belarus, Brest kentindeki Ukrayna Konsolosluğu'nu kapatma kararı aldı. Belarus, bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmelerini istedi.



13.08: Kremlin Sözcüsü Peskov: "(Ukrayna'da NATO barış gücü konumlandırılması ihtimali) Bu son derece pervasız ve tehlikeli bir karar olacaktır"



Peskov: "Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası herhangi bir temas, zor ve onarılamaz sonuçlara yol açabilir"



12.43: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi.



RUSYA'DAN BARIŞ GÜCÜ UYARISI



11.44: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Ukrayna'ya barış gücü göndermesinin Rusya ile NATO silahlı kuvvetleri arasında doğrudan çatışmaya sebep olacağını söyledi.

Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsünde (MGIMO) yaptığı konuşmada güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için yapılan müzakerelerin zor ilerlediğini belirten Lavrov, "Çünkü Ukrayna tarafı, müzakereler sırasında üzerinde anlaşmaya varılması gereken şeyleri anladığını ifade etmiş gibi görünse de kendi tekliflerini reddederek sürekli pozisyon değiştiriyor." dedi.