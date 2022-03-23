NATO ile Rusya arasında çatışma olacak mı? Nükleer tehdide nasıl yanıt verilecek? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş açıklamalar





Çin'in bu krizdeki rolünü de ele alınmasını bekliyorum. Pekin, Moskova'ya katıldı. Çin, Rusya'ya siyasi destek verdi, buna bariz yalanları yaymak da değil.

"BARIŞ ÇANTADA KEKLİK DEĞİL"

"Çin'in rolü çok önemli. Bağımsız karar alma konusunu tartışmaya açtılar. Dezenformasyon konusu da önümüzde durmaktadır. Müttefikler olarak Rusya'nın bu işgaline destek verilmesinin önüne geçmeyi planlıyoruz. BMGK'nın da üyesi olan Çin'in sorumlu bir şekilde davranması çağrısında bulunuyoruz. Bu savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi çağrısını Çin'e de yapıyoruz.

Belarus'un kararı durumu karmaşık bir hale getiriyor.

Önemli güvenlik sorunları, savunma alanına önemli yatırımlar yapılmasını gerektirir. Barış artık hiç kimse için çantada keklik değil."



"BELARUS'A ÇAĞRI"

"Rusya'nın savaşını desteklememesi için derhal barışçıl çözüm çağrısı yapmasını istiyoruz. Belarus da işgale olan müdahilliklerini sona erdirmeli. Yarın alacağımız kararların uzun vadeli etkileri olacak. Güvenliğimizi arttıracağız."

TÜM MÜTTEFİKLERE DESTEK SÖZÜ

Son haftalarda hatırı sayılır bir teyakkuzda güç gönderdik. Eşi benzeri görülmemiş NATO varlığı var Baltık'ta, buna Estonya da dahil. Hem sayı hem de savaş grubu sayısı katlandı. Yaklaşık 40 bin asker direkt olarak NATO komutasında. Bu çok ciddi bir ek güç anlamına geliyor Doğu kanadında. Hazırız, müttefiklerimizi koruyacağız. Her türlü saldırıya karşılık vermeye de hazırız.