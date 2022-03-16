Rusya lideri Vladimir Putin: Tüm gezegen Batı'nın hırslarının bedelini ödüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Ukrayna gelecekte nükleer silah kullanabilirdi. Rusya'nın güvenliğini sağlamak için Ukrayna'ya özel askeri operasyon düzenlemek dışında başka seçeneğimiz yoktu. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik tehditler için bir sıçrama tahtası işlevi görmesine asla izin vermeyeceğiz.
"UKRAYNA'DAKİ OPERASYON TÜM AMAÇLARINA ULAŞACAK"
Rus birliklerinin Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinin yakınında ortaya çıkması, işgal etme niyetiyle alakalı değil. Kiev'i, Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir hedefimiz yok.
Ukrayna'daki operasyon planlandığı gibi devam ediyor. Ukrayna'daki operasyon tüm amaçlarına ulaşacak. Ukrayna'nın tarafsız statüde olması Rusya ve geleceğimiz için ilkesel bir konudur.