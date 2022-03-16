Rusya lideri Vladimir Putin: Tüm gezegen Batı'nın hırslarının bedelini ödüyor

"UKRAYNA'DAKİ OPERASYON TÜM AMAÇLARINA ULAŞACAK"

Rus birliklerinin Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinin yakınında ortaya çıkması, işgal etme niyetiyle alakalı değil. Kiev'i, Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir hedefimiz yok.

Ukrayna'daki operasyon planlandığı gibi devam ediyor. Ukrayna'daki operasyon tüm amaçlarına ulaşacak. Ukrayna'nın tarafsız statüde olması Rusya ve geleceğimiz için ilkesel bir konudur.