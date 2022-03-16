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    • Dünya
    • 16.03.2022 17:16
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    • 16.03.2022 17:21
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    Rusya lideri Vladimir Putin: Tüm gezegen Batı'nın hırslarının bedelini ödüyor

    Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Putin, “Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir niyetimiz yok. Görüşmelere hazırız. Ukrayna'daki operasyon tüm amaçlarına ulaşacak. Tüm gezegen Batı'nın hırslarının bedelini ödüyor” açıklamasını yaptı. Putin “Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar” şeklinde konuştu.

    Tüm gezegen batının hırslarının bedelini ödüyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

    Ukrayna gelecekte nükleer silah kullanabilirdi. Rusya'nın güvenliğini sağlamak için Ukrayna'ya özel askeri operasyon düzenlemek dışında başka seçeneğimiz yoktu. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik tehditler için bir sıçrama tahtası işlevi görmesine asla izin vermeyeceğiz.

    "UKRAYNA'DAKİ OPERASYON TÜM AMAÇLARINA ULAŞACAK"
    Rus birliklerinin Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinin yakınında ortaya çıkması, işgal etme niyetiyle alakalı değil. Kiev'i, Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir hedefimiz yok.

    Ukrayna'daki operasyon planlandığı gibi devam ediyor. Ukrayna'daki operasyon tüm amaçlarına ulaşacak. Ukrayna'nın tarafsız statüde olması Rusya ve geleceğimiz için ilkesel bir konudur.

    BATILI GÜÇLER UKRAYNALILARI UMURSAMIYOR
    Rusya karşıtlığı yaratmak isteyen Batılı güçler Ukraynalıları umursamıyor. Tüm gezegen batının hırslarının bedelini ödüyor. Rusya, Batılı ülkelerden farklı olarak yaptırım uygularken mülkiyet haklarına saygı gösterecek.

        Batı yaptırımları küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurdu, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak.

        "BATI HENÜZ RUSYA'YI ANLAMADI"
        Batı bizim geri adım atacağımızı sanıyor. Batı henüz Rusya'yı anlamadı. Yurtdışında Rus olan her şeye karşı yürütülen savaş Nazi Almanya'sındaki Yahudi karşıtı programlara benziyor. Batı'nın 'yalan imparatorluğu' hakikat ve adalet karşısında güçsüz.

        Ruslara Batı ülkelerinde tıbbi bakım sağlanamıyor. Batı tüm nezaket maskelerini yırtıp attı. Bu tutum anti-semitist eğilimlere benziyor.

        Batı güçlü bir Rusya istemiyor, ülkemizi parçalama girişimini tekrar ediyorlar.

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        Haberler Dünya Rusya lideri Vladimir Putin: Tüm gezegen Batı'nın hırslarının bedelini ödüyor
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