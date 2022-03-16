Türkiye'den Ukrayna'da barış için mekik diplomasisi! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşecek

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDA 11 LİDERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Türkiye, savaşın iki tarafının dışişleri bakanlarını da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 10 Mart'ta bir araya getirerek önemli bir diplomatik başarıya imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın katıldığı toplantıda, savaşın sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan, Forum kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu 11 liderle görüştü.

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN 'DİPLOMATİK ÇABA' TEŞEKKÜRÜ

Başkan Erdoğan, 13 Mart'ta telefon görüşmesi yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Başkan Erdoğan'a Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.