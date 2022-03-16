Rusya Ukrayna savaşı son dakika... Türkiye'nin diplomasi başarısı Lavrov'un Çavuşoğlu'nu karşılamasında kendisini hissettirdi

LAVROV'DAN SAMİMİ KARŞILAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Moskova'daydı. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. İki dışişleri bakanının görüşme öncesinde birbirlerine karşı samimi tavrı dikkatlerden kaçmadı. Rusya Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu'nu sarılarak karşıladı.
DÜN İLE BUGÜN ARASINDA LAVROV'UN SAMİMİYETİ ARASINDA BÜYÜK FARK
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün ise Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani'yi eli cebinde karşıladı. Lavrov, tokalaştıktan sonra da elini cebinden çıkarmadı.