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    • Dünya
    • 16.03.2022 16:27
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    • 16.03.2022 16:44
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    Rusya Ukrayna savaşı son dakika... Türkiye'nin diplomasi başarısı Lavrov'un Çavuşoğlu'nu karşılamasında kendisini hissettirdi

    Rusya Ukrayna savaşı son dkaika... Rusya Ukrayna savaşında 20 gün geride kaldı. Türkiye ise iki ülkenin barış sağlaması yolunda büyük bir çaba sarfediyor. Türkiye'nin diplomasi başarısı bugün de kendisini gösterdi. Diğer ülkelerden mevkidaşlarına karşı mesafeli olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu'nu ise sarılarak karşıladı.

    Türkiye farkı! Lavrov, Çavuşoğlu’nu böyle karşıladı

    Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında barışı sağlamak için sürdürdüğü diplomasinin başarılı olduğu uluslararası arenada gözler önüne serilyor.

    LAVROV'DAN SAMİMİ KARŞILAMA
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Moskova'daydı. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. İki dışişleri bakanının görüşme öncesinde birbirlerine karşı samimi tavrı dikkatlerden kaçmadı. Rusya Dışişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu'nu sarılarak karşıladı.

    DÜN İLE BUGÜN ARASINDA LAVROV'UN SAMİMİYETİ ARASINDA BÜYÜK FARK
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün ise Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani'yi eli cebinde karşıladı. Lavrov, tokalaştıktan sonra da elini cebinden çıkarmadı.

        ATEŞİNİ ÖLÇTÜRDÜ
        Rus Bakan'ın yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Lavrov'un ekibi, Katar Dışişleri Bakanı'nın ateşini ölçtü. O anlar da objektiflere yansıdı.

        PUTIN'DEN MACRON'A AYNI ŞEKİLDE KARŞILAMA
        Geçtiğimiz şubat ayının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de Macron'u eli cebinde karşılamış ve uzun bir masanın diğer ucuna oturtmuştu.

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        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Dünya Rusya Ukrayna savaşı son dakika... Türkiye'nin diplomasi başarısı Lavrov'un Çavuşoğlu'nu karşılamasında kendisini hissettirdi
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