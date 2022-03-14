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    • Dünya
    • 15.03.2022 06:14
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    • 15.03.2022 19:03
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Kiev - Moskova görüşmelerinde beşinci tur: Bir gazeteciden daha acı haber

    Rusya-Ukrayna savaşında dakika dakika detaylar... Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 20. güne girildi. Taraflar barış görüşmeleri için tekrar bir araya geldi. Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir delege, Rusya ile görüşmeler sürdüğünü bildirdi. Ateşkes ve birliklerin çekilmesi husunda konuşulduğunu açıkladı. Öte yandan Fox News kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da çatışmaların ortasında kalarak öldü.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr

    AHaber CANLI YAYIN

    Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 20. güne girildi. Moskova ve Kiev temsilcilerinin dördüncü tur müzakerelerinde ilerleme kaydedilse de barış çıkmadı.

    Türkiye barış için diplomasi trafiğini sürdürüken AB Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini de onayladı.

    İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı...

    BEŞİNCİ TUR MÜZAKERE
    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 20'inci gününde heyetler yeniden müzakere masasına oturdu. Müzakere görüşmelerinde Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir delege, "Rusya ile görüşmeler sürüyor. Ateşkes ve birliklerin çekilmesi konuşuluyor" dedi.

    Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı!

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi.



    Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, "Müzakereler devam ediyor" dedi.

        OPERASYON HIZLI GİTMİYOR İTİRAFI
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski koruması, 'Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun Kremlin'in istediği kadar hızlı gitmediğini' kabul etti. Ulusal Muhafız şefi Viktor Zolotov, Rus işgal birliklerinin sivillerin arkasına saklandığını söylediği Ukrayna'aşırı sağcı' güçler karşısında beklenenden daha yavaş ilerlediğini savundu.

        Bu ifadeler, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Putin'e "Her şeyin planlandığı gibi gittiğini" söylediği bir değerlendirmeyle çelişiyor.

        Bir zamanlar Putin'in kişisel güvenliğinden sorumlu olan Zolotov, "İstediğimiz hızla olmasa da hedefimize adım adım gidiyoruz ve zafer bizim olacak" ifadesini kullandı.

        Putin'in eski baş koruması olan Zolotov şu anda çevik kuvvet polisi ile diğer güçleri içeren ve bir tür iç askeri güç olan Ulusal Muhafızlar'ın lideri. Rosgvardiya adıyla bilinen silahlı güç, doğrudan Rusya lideri Vladimir Putin'e bağlı. Zolotov'un askerleri, halihazırda işgal altındaki Ukrayna kentlerinde konuşlandırılmış durumda.

        Viktor Zolotov, yolsuzluk karşıtı gösterileri organize eden muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi davet ettiği düello ile dünya gündemine gelmişti. Zolotov, Navalni'ye "Anlaşılan kimse senin kıçına sağlam bir tekme atmamış… Seni düelloya davet ediyorum. Sadece birkaç dakikada senden sulu bir biftek yapacağım" demişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC, yakın zamanda yayınladığı 'Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor?' başlıklı analizde Zolotov için şu analizi yapmıştı:

        "Viktor Zolotov, 6 yıl önce kurulan kişisel muhafız ordusu olan Rosgvardiya'yı yönetiyor. Putin, sadakatinden emin olmak için kendi korumasını seçti. Zolotov muhafızların sayısını 400 bine çıkardı.

        Vera Mironova, orijinal Rus planının işgali birkaç gün içinde tamamlamak olduğuna inanıyor. Dolayısıyla ordunun başarısız olduğu ortaya çıkınca Rusya'nın ulusal muhafızları liderliği devraldı.

        Sorun şu ki, Zolotov'un askeri eğitimi yok. Ekibinde tank olmadığı için de saldırılara da açık."



        BİR GAZETECİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
        Rusya Ukrayna savaşı bir gazetecinin daha hayattan kopmasına neden oldu. FoxNews kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da çatışmaların ortasında kalarak öldü.

        Amerikan Fox TV kameramanı Pierre Zakrzewski, Fox TV muhabiri Benjamin Hall'un da yaralandığı saldırıda hayatını kaybetti.

        Fox News CEO'su Suzanne Scott "Sevgili kameramanımız Pierre Zakrzewski'yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Deneyimli kameraman Benjamin Hall ile birlikte araçlarına ateş açılması nedeniyle yaralanmıştı.


        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        18.00 Fox News kameramanı Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da hayatını kaybetti.


        16.15 Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir delege, Rusya ile görüşmeler sürdüğünü bildirdi. Ateşkes ve birliklerin çekilmesi husunda konuşulduğunu açıkladı.

        15.15 Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında başlatılan müzakerelerin çevrim içi formatta devam ettiği bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki müzakerelerin dünkü teknik aradan sonra yeniden başlatıldığını duyurdu.

        Podolyak, "Müzakereler yeniden başlatıldı. Taraflar arasında zorlu bir tartışma sürüyor." ifadesini kullandı.

        14.33: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, herkesin Rusya'nın hedefi olduğunu ve Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceği uyarısı yaptı. Zelenskiy, video konferans yoluyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ortak Sefer Gücü (JEF) Toplantısı'nda Avrupalı liderlere hitap etti.

            Konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı "ahlaki duruş" sergileyen ülkelere teşekkür eden Zelenskiy, ülkesine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.

            "BİZE YARDIM EDEREK KENDİNİZE YARDIM EDİN"
            Zelenskiy, Avrupa şimdi tavır almazsa, Rusya'nın Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

            "Hala Rusya'nın savaş makinesini durdurabiliriz. Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte yapmak ve demokrasinin yıkımını durdurmak ve şimdi bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin."

            Ukrayna Başbakanı Zelenskiy'nin ardından konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bu anın "çaresiz bir an" olduğunu dile getirerek, liderlerin, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

            Johnson, "Bize daha fazlasını yapmamız için oldukça haklı olarak meydan okudunuz ve yapabileceğimizi ve daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.


            14.16: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya gayrimeşru yaptırım şartlarında bile İran ile iş birliğini geliştirecek." açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, "ABD'nin, İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması sürecinde fahiş taleplerden vazgeçeceğini umuyoruz." dedi.

            Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının, Rusya-İran ilişkilerini etkilemeyeceğine dair garanti verdiğini söyledi.


            Lavrov'un açıklamaları;

            Uluslararası hukukun yerini almaya çalışan, adaletsizliğin ve çifte standardın vücut bulmuş hali olan, kurallara dayalı sözde 'düzen' kavramının ABD öncülüğündeki Batılı partnerler tarafından teşvik edildiği konusunda, daha önce bahsettiğim, her şeyden önce sıradan vatandaşlara yönelik olan gayri meşru tek taraflı kısıtlamalar konusunda olduğu gibi ortak tutumlara sahibiz


            14.02: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısının 3 milyona ulaştığını bildirdi. UNICEF ise ülkeden kaçan mültecilerin 1,4 milyondan fazlasını çocukların oluşturduğunu belirtti.

            13.52: Ukrayna'ya saldırısı sonucu açıklanan yatırımlarla dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline gelen Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı bugüne kadar 6 bin 400'e ulaştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 20. gün geride kalırken, Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yatırım dalgası da devam ediyor. Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsıyor.

            Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 3 bin 646 yeni yaptırıma maruz kaldı. Böylece Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı 6 bin 400'e ulaştı. Rusya, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bırakmıştı.

            Dünyada en çok yaptırımın uygulandığı 7 ülkeden oluşan listede 651 yaptırımla Venezuela, 510 yaptırımla Myanmar ve 208 yaptırımla Küba da yer alıyor.

            ABD, RUSYA'YA YÖNELİK 278 YAPTIRIM KARARI ALDI
            22 Şubat'tan itibaren Rusya'ya yönelik en çok yaptırım kararı alan ülke, 678 yaptırımla Avrupa Birliği (AB) oldu. AB'yi, 572 yaptırımla Fransa, 568 yaptırımla İsviçre, 511 yaptırımla Kanada ve 464 yaptırımla Avustralya takip etti.

            ABD ise 22 Şubat'tan itibaren Rusya'ya yönelik 278 yaptırım kararı aldı.

            Söz konusu tarihten itibaren Rusya'ya yönelik yaptırımların 3 bin 257'si bireylere uygulanırken, 379'u kuruluşları, 7'si gemileri ve 3'ü uçakları hedef aldı.

            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Putin'in kararına tepki olarak, Batılı ülkeler, 22 Şubat itibarıyla Rusya'ya yönelik ilk yaptırım kararını açıkladı.

            Putin, 24 Şubat'ta ise Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Ukrayna'ya yönelik saldırının resmen başlamasıyla Batılı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu

            12.18: Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi kapsamında ülkenin enerji sektörüne yeni yatırımları ve lüks ürün ihracatını yasaklıyor.

            AB Komisyonu, üye ülkelerin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kabul ettikleri yeni yaptırım paketinin detaylarına ilişkin açıklama yayımladı.

            Buna göre, Rusya'nın askeri sanayi gibi çeşitli sektörlerindeki kamu işletmeleriyle herhangi bir işlem yapılamayacak. Rusya'dan demir ve çelik ürünleri ithalatına yasak uygulanacak.

            Söz konusu yasak nedeniyle Rusya'nın 3,3, milyar avro gelir kaybı yaşaması öngörülüyor. Bu alandaki ithalat kotaları diğer üçüncü ülkelere dağıtılarak telafi edilecek. Rusya enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirilecek. Sivil nükleer enerji ve belirli enerji ürünlerinin AB'ye taşınması konusunda ise istisna uygulanacak.

                Rusya'ya lüks araba ve mücevher gibi ürünlerin ihracatı yasaklanacak, Kremlin'le bağlantılı oligarklar, dezenformasyonda aktif rol alan kişiler ile savunma alanındaki şirketler yaptırım listesine eklenecek.

                AB'deki kredi derecelendirme kuruluşlarının Rus şirketlerinin derecelendirilmesine yasak getirilecek. Bu yasak, Rus firmaların AB mali piyasalarına erişimlerini daha fazla kaybetmelerine neden olacak.

                DTÖ İMKANLARI ASKIYA ALINACAK
                Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsü reddedilecek, Rus ürün ve hizmetleri bu statüden faydalanamayacak ve Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak sahip olduğu imkanlar askıya alınacak.

                Söz konusu yaptırımlar bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

                Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya'ya 300 avrodan daha pahalı havyar, içecek, puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması bekleniyor.

                Aralarında Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer aldığı 15 kişi ve 9 şirketin AB yaptırım listesine eklenmesi, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi bekleniyor.

                AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB üyesi ülkelerin Rusya'ya karşı dördüncü yaptırım paketini hızla kabul etmesini memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı. Von der Leyen, söz konusu yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haksız savaşı finanse etme yeteneğini zayıflatacağını, işgal durana kadar Kremlin üzerindeki baskıyı sürdüreceklerini belirtti.

                AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de konuyla ilgili paylaşımında, "Ukrayna'yı ve halkını desteklemeyi sürdürmekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

                Borrell, dördüncü yaptırım paketinin Kremlin'in savaşı finanse etme kapasitesini felce uğratmayı amaçladığını, Rus ekonomisine ve lojistiğine darbe vuracağını belirtti.


                12.14: Kiev'de salı akşamından perşembe sabahına kadar 35 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

                10.37: Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları, bugün Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşecek. Ziyaretin amacının AB'nin Ukrayna'nın egemenlik ve bağımsızlığını teyit etmek olduğu belirtildi.

                Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta 20. güne girildi. Çekya Başbakanı Petr Fiala, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Polonya ve Slovenya Başbakanlarıyla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere bugün Kiev'e gideceklerini duyurdu. Fiala, "Bugün Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile birlikte Avrupa Konseyi temsilcileri olarak Kiev'e gideceğiz, Devlet Başkanı Zelenskiy ve Başbakan Shmyhal ile bir araya geleceğiz. Ziyaret, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile istişare içinde gerçekleştirilecek. Ziyaretin amacı, Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı için tüm Avrupa Birliği'nin açık desteğini teyit etmektir" ifadelerini kullandı. Başbakan Fiala, Ukrayna ve Ukraynalılar için geniş kapsamlı bir destek paketi sunacaklarını belirtti.


                10.34: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 13 bin 500'den fazla askerini kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

                Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi imha edildi.

                Rus güçleri 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA da kaybetti.

                10.23: Rusya Savunma Bakanlığı: Herson bölgesinin tüm toprakları kontrol altına alındı.

                09.34: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünyaya seslendi. Zelenskiy, "Bütün dünya Mariupol, Kharkiv, Çernihiv, Sumy, Okhtyrka, Hostomel, Irpin ve diğer tüm Ukrayna şehirlerinde neler olduğunu görüyor. Ukrayna şehirlerindeki insani felaketten Rus ordusu sorumludur." dedi.



                09.29: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus birliklerince düzenlenen saldırıda bir apartman daha ağır hasar gördü. Top mermisi isabet eden apartanda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

                Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, bugün Rusların düzenlediği saldırılar sırasında top mermisi, başkent Kiev'in Podolskiy semtinde bulunan 10 katlı apartmana isabet etti.

                    Saldırı sonucunda apartmanın 1-5. katlarında yangın çıktı. Ağır hasar gören apartmandan itfaiye ekipleri bir kişiyi kurtardı. Bu sırada Kiev Devlet İdaresinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Başkentte sirenler çalındı. Herkesin acilen sığınaklara gitmesini istiyoruz." denildi.

                    Sabah saatlerinde başkent Kiev'in farklı noktalarında 3 kere patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.


                    09.15: Alman Bayer, Rusya ve Belarus'ta "temel sağlık ve tarım ürünleri hariç" tüm faaliyetleri durdurdu.

                    Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'ta "temel sağlık ve tarım ürünlerinin tedariki hariç" tüm faaliyetleri durdurduğunu açıkladı.

                    Bayer AG'den yapılan açıklamada, şirketin, Rusya ve Belarus'ta yatırımlarını, yeni iş projelerini ve reklam faaliyetlerini askıya aldığı belirtildi.

                    Küresel gıda zinciri üzerindeki ek baskının hafifletilmesine yönelik bu yıl tarım sezonu için Rusya'daki çiftçilere temel tarımsal ürünlerin sağlandığı aktarılan açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını durdurmasına bağlı olarak 2023 için Rusya'ya yönelik tedarik konusunda karar verileceği belirtildi.

                    Açıklamada, Bayer'in Rusya ve Belarus'ta yeni bir iş arayışında olmadığı da bildirildi.

                    Bayer, konsolide satışlarının yaklaşık yüzde 2'sini Rusya'da gerçekleştiriyor. Rusya'da Bayer'in satışlarının büyük bölümü ilaçlar ve reçetesiz satılan sağlık ürünlerinden oluşuyor.

                    08.30: Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 4. tur müzakerelerin "zor" olduğunu belirterek, "Müzakereler, barış, ateşkes, askeri birliklerin çekilmesi ve güvenlik garantileri için yapılıyor" dedi.

                    Yapılan müzakerelere alt grupların ek çalışmalar yapması için "teknik ara" verildiğini belirten Podolyak, müzakerelerin bugün devam edeceği bilgisini paylaştı.


                    06.00: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 20. gününde de devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna'ya destek açıklaması geldi. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı kendini savunabilmesi için yeterli silahının olduğundan emin olacağını ve Ukrayna'ya para, yiyecek ve yardım göndereceğini kaydetti. Biden, "Ukrayna'nın işgalci Rus kuvvetlerine karşı kendini savunmak için silahları olduğundan emin olacağız. Ukraynalıların hayatlarını kurtarmak için para, yiyecek ve yardım göndereceğiz. Ukraynalı mültecileri kollarımızı açarak karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

                    Ayrıca, Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle yerinden edilmiş insanları desteklemek adına Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşlarıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Biden, "Her gün on binlerce ton insani yardım malzemesi, yiyecek, su ve ilaç sağlıyoruz" dedi.

                    04.50: Rusya'ya Ukrayna'ya bağlı Rivne kentini bombardıman altına aldı. Televizyon kulesi vuruldu.

                    04.20: Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petr Andryushchenko, Rus saldırıları sonucunda kentte ölen sivillerin sayısının 20 bine yaklaşabileceğini duyurdu. Mariupol'de 110 Türk vatandaşı, Kanuni Sultan Süleyman Cami'nde mahsur kalmış durumda.

                        Bu kişilerin kısa süre içinde şehirden tahliye edilmesi bekleniyor. Türkiye bu konu ile ilgili diplomatik temaslarını artırdı.



                        02.29: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna'da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan'daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.

                        00.43 Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

                        Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

                        Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi.

                        00.10: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan Ukrayna güçlerinin yok edildiğini ve tahliyeler için şehre otobüslerin geldiğini duyurdu.

                        00.09 ABD televizyon kanalı FOX News muhabiri Benjamin Hall, Ukrayna'daki çatışmalarda yaralandı. İngiliz asıllı savaş muhabirinin yaralandığı sırada Kiev'ın dış bölgesinde güvenlik açısından riskli bir alanda görev yaptığı bildirildi.

                        00.00: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna yanıyor. Ülke dünyanın gözleri önünde yok ediliyor." dedi.

                        Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının siviller üzerindeki etkisinin 'korkunç boyutlara' ulaştığını söyleyen Guterres, "Sonuç ne olursa olsun, bu savaşın kazananı olmayacak, sadece kaybedenleri olacak." diye konuştu.

                        RUSYA YENİ YAPTIRIM PAKETİ ONAYLANDI
                        23.47                         Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanmasını, ülkeden demir-çelik ithalatının engellenmesini ve bazı oligarkların mal varlıklarının dondurulmasını içeren dördüncü yaptırım paketini onayladı.

                        AB Dönem Başkanı Fransa'dan yapılan açıklamada, AB üyesi ülke temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların onaylandığı ve bu tedbirlerin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

                        Dördüncü yaptırım paketinin Rus ekonomisinin çeşitli sektörlerini, bazı kişi ve kuruluşları hedef aldığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın "en çok kayrılan ülke" statüsünün askıya alındığı belirtildi.

                        Yaptırımların bütün detayları ise henüz paylaşılmadı.

                        AB Komisyonunca dördüncü yaptırım paketine ilişkin cuma yapılan açıklamada, Rusya'nın bir Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olarak sahip olduğu önemli imkanları kaybedeceği, Rus şirketlerin ayrıcalıklı muamele görmeyeceği bildirilmişti.

                        Rusya'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere önde gelen çok taraflı uluslararası finans kuruluşlarındaki üyelik haklarını askıya almak için çalışılacağı, Rusya'nın bu kurumlardan finansman, kredi veya başka bir biçimde faydalanmasının önleneceği ifade edilmişti.

                            Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın seçkinlere, ailelerine ve destekçilerine de baskı yapmaya devam edileceği, Rus devletinin ve seçkinlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanmalarının engelleyeceği aktarılmıştı.

                            Lüks mallarının AB ülkelerinden Rusya'ya ihracatını yasaklanacağına dikkat çekilen açıklamada, demir-çelik sektöründeki önemli malların Rusya'dan ithalatını engelleneceği, Rusya'nın enerji sektörüne yeni yatırım yapılmasına yasak getirileceği belirtilmişti.

                            Son yaptırım paketi kapsamında, Rusya'ya 300 avrodan daha pahalı havyar, içecek, puro, elektronik cihaz, parfüm, çanta, palto, takım elbise, ayakkabı, gömlek, elmas, altın ve değerli taş gibi ürünlerin gönderilmesinin yasaklanması bekleniyor.

                            Ayrıca 50 bin avrodan daha değerli otomobil satışının da yasak kapsamına girmesi öngörülüyor.

                            Aralarında Rus milyarder Roman Abramoviç'in de yer aldığı 15 kişi ve 9 şirketin AB yaptırım listesine eklenmesi, bu kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi bekleniyor.

                            23.20 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan Ukrayna güçlerinin yok edildiğini ve tahliyeler için şehre otobüslerin geldiğini duyurdu.

                            22.30 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü


                            21.36 Beyaz Saray Sözcüsü Psaki Çin'in Rusya'ya askeri malzeme desteği vermesi durumunda bunun Pekin yönetimi için sonuçları olacağını söyledi.

                            21.21 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 16 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap edecek.

                            20.30 Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır.

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