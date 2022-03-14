Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 20. güne girildi. Moskova ve Kiev temsilcilerinin dördüncü tur müzakerelerinde ilerleme kaydedilse de barış çıkmadı.
Türkiye barış için diplomasi trafiğini sürdürüken AB Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini de onayladı.
İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı...
BEŞİNCİ TUR MÜZAKERE
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 20'inci gününde heyetler yeniden müzakere masasına oturdu. Müzakere görüşmelerinde Reuters'ın bildirdiğine göre, Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir delege, "Rusya ile görüşmeler sürüyor. Ateşkes ve birliklerin çekilmesi konuşuluyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yaptığı açıklamada, toplantıda her iki tarafın da görüşlerini ifade ettiğini belirterek heyetler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi sistemlerin farklı olmasından kaynaklandığını söyledi.
Podolyak müzakerelere ilişkin yaptığı son açıklamada, toplantının sona erdiğini duyurdu. Alt grupların ek çalışma yapması için yarına kadar müzakerelere teknik bir ara verildiğini kaydeden Podolyak, "Müzakereler devam ediyor" dedi.