Rusya-Ukrayna savaşında son dakika! Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı! Ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi! Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 20. güne girildi. Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü. Top mermisi isabet eden apartanda 2 kişinin öldüğü bildirildi. Kiev'de salı akşamından perşembe sabahına kadar 35 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi kapsamında ülkenin enerji sektörüne yeni yatırımları ve lüks ürün ihracatını yasaklıyor. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı...Detayları Kiev’de bulunan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu aktardı.