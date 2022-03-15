Haberler Dünya Videoları Rusya-Ukrayna savaşında son dakika! Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı! Ne zaman başlayacak?

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika! Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı! Ne zaman başlayacak?

Rusya-Ukrayna savaşında son dakika! Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı! Ne zaman başlayacak?
15.03.2022 12:47 - Son Güncelleme: 15.03.2022 12:48

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:24
Kiev’de 3 farklı sivil...
Dünya 04:04
Kiev'de apartman bombalandı: 2...
Dünya 01:28
Rus milyarder Abramovich’in...
Dünya 00:23
Ivan Fedorov kaçırıldı!
Dünya 00:55
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk...
Dünya 03:39
Ukrayna Devlet Başkanı...
Dünya 02:09
Jean-Luc Mélenchon’dan...
Dünya 01:58
Prens William'dan Ukrayna...
Dünya 00:42
Poltava bölgesinde 35 tahliye...
Dünya 00:22
Ukrayna’nın Jitomir bölgesinde...
Dünya 02:44
Kiev’de kent meydanına...
Dünya 00:27
Harkov'da füze ile vurulan...

Son dakika haberi! Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 20. güne girildi. Rusya'nın Kiev'e saldırısında bir apartman daha ağır hasar gördü. Top mermisi isabet eden apartanda 2 kişinin öldüğü bildirildi. Kiev'de salı akşamından perşembe sabahına kadar 35 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi kapsamında ülkenin enerji sektörüne yeni yatırımları ve lüks ürün ihracatını yasaklıyor. İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı...Detayları Kiev’de bulunan A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu aktardı.

Dünya Videoları
SON DAKİKA