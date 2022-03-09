Almanya Başbakanı Olaf Scholz 14 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek! Erdoğan'dan yoğun diplomasi: İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, Almanya

HERZOG'UN UÇAĞINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın arka kısmında İstanbul motiflerine yer verildi.

YENİ DÖNEMDE ENERJİ DENKLEMİ NASIL DEĞİŞECEK?

Kritik ziyareti A Haber canlı yayınında değerlendiren emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol, Türkiye ile İsrail arasında doğal gaz anlaşmalarının gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol'un açıklamaları:

Ben tabi Mavi Marmara baskınından sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Mavi Marmara iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktasıydı. 2016 yılında ilişkileri normalleştirmek için girişimler oldu ve büyükelçi tayini oldu. O dönemde ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu görevdeydi. Bunlar Filistin konusunda sert politikalar izleyen isimlerdi.

Artık Trump ile Netanyahu yok ve yeni hükümet var orada. Herzog iki devletli çözüme destek veren bir partiden Cumhurbaşkanlığına geldi. Hükümette yer alan partilerden en büyüğünün lideri Dışişleri Bakanı ve o da Antalya'ya gelecek. Tüm bunlar iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi açısında önemli adımlar.

Büyükelçilerin atanması, ticari ilişkiler (devletler tarafından desteklenmese devam ediyordu) noktasında gelişmeler mümkün. İsrail-Filistin arasında iki devleti çözüm için masaya dönülmesi ABD'de buna şu anda sıcak bakıyor. Tüm bunlar konusunda önemli gelişmeler olabilir.

Bu denkleme şimdi doğalğaz eklendi. Biz sürekli olarak Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığından bahsediyoruz. ABD'nin EASTMED'den desteğini çekmesi İsrail ve Mısır gazının Avrupa'ya aktarılması sağlayan proje çöktü.

Şimdi İsrail ve Mısır gazının Avrupa'ya taşınması konusu da ülkeler arasında konuşulacak işler arasında. Bu gazı Avrupa sistemine eklemesi de ilişkilere dahil oldu. Bunlar da görüşülecek konular arasında. Bu konunu görüşülmesi ve konuşulması ekonomik ilişkilerin gelişmesini sağlayacaktır.