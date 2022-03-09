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    • Dünya
    • 09.03.2022 15:42
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    • 09.03.2022 17:19
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    Almanya Başbakanı Olaf Scholz 14 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek! Erdoğan'dan yoğun diplomasi: İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, Almanya

    Son dakika haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un Türkiye'ye ilk ziyareti olma özelliği taşıyor. Bu ziyaretle birlikte bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile başlayan diplomasi zirvesi Almanya ile tamamlanmış olacak. Türkiye 1 hafta içinde dört ülkeden önemli konukları ağırlıyor. Bu süreçte sırasıyla İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, ve Almanya liderleri Türkiye'ye gelmiş olacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan’dan diplomasi trafiği!

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.


    MASADA İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER VAR
    Scholz'un, Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

    Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

    ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ ZİRVESİ
    Bu ziyaretle birlikte bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile başlayan diplomasi zirvesi Almanya ile tamamlanmış olacak. Bu süreçte sırasıyla İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, ve Almanya liderleri Türkiye'yi ziyaret edecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı. Herzog'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

        Başkan Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Herzog'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker." diyerek selamladı.

        Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

        Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Herzog, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

        Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

        YUNANİSTAN: 13 MART'TA MİÇOTAKİS GELECEK
        Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi. İkonomu, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında konuştu.

        Miçotakis'in 13 Mart'ta Fener Rum Patrikhanesi'nde bir ayine katılmak üzere İstanbul'a gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirten İkonomu, bu görüşmenin ardından Miçotakis'in Erdoğan ile yemekte bir araya geleceğini ifade etti.

            İkonomu, Türkiye ve Yunanistan'ın tüm anlaşmazlıklara rağmen bir dizi ortak sorunla da karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Sorunlara, çözüm getirme mantığı ile yaklaşılmalı, sorunlara yenilerini ekleme mantığıyla değil." dedi.

            Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmeye her zaman açık olduğunu dile getiren İkonomu, "Başbakan (Miçotakis), söyleme değil öze odaklanarak, yanılsamalar olmadan ve tabii ki Yunanistan'ın uluslararası hukuka dayalı net ve sabit tezlerinden sapmadan, pozitif bir ruh hali ile Türkiye Cumhurbaşkanı ile buluşacak." diye konuştu.

            HERZOG'UN UÇAĞINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
            İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın arka kısmında İstanbul motiflerine yer verildi.

            YENİ DÖNEMDE ENERJİ DENKLEMİ NASIL DEĞİŞECEK?
            Kritik ziyareti A Haber canlı yayınında değerlendiren emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol, Türkiye ile İsrail arasında doğal gaz anlaşmalarının gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

            Emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol'un açıklamaları:

            Ben tabi Mavi Marmara baskınından sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Mavi Marmara iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktasıydı. 2016 yılında ilişkileri normalleştirmek için girişimler oldu ve büyükelçi tayini oldu. O dönemde ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu görevdeydi. Bunlar Filistin konusunda sert politikalar izleyen isimlerdi.

            Artık Trump ile Netanyahu yok ve yeni hükümet var orada. Herzog iki devletli çözüme destek veren bir partiden Cumhurbaşkanlığına geldi. Hükümette yer alan partilerden en büyüğünün lideri Dışişleri Bakanı ve o da Antalya'ya gelecek. Tüm bunlar iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi açısında önemli adımlar.

            Büyükelçilerin atanması, ticari ilişkiler (devletler tarafından desteklenmese devam ediyordu) noktasında gelişmeler mümkün. İsrail-Filistin arasında iki devleti çözüm için masaya dönülmesi ABD'de buna şu anda sıcak bakıyor. Tüm bunlar konusunda önemli gelişmeler olabilir.

            Bu denkleme şimdi doğalğaz eklendi. Biz sürekli olarak Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığından bahsediyoruz. ABD'nin EASTMED'den desteğini çekmesi İsrail ve Mısır gazının Avrupa'ya aktarılması sağlayan proje çöktü.

            Şimdi İsrail ve Mısır gazının Avrupa'ya taşınması konusu da ülkeler arasında konuşulacak işler arasında. Bu gazı Avrupa sistemine eklemesi de ilişkilere dahil oldu. Bunlar da görüşülecek konular arasında. Bu konunu görüşülmesi ve konuşulması ekonomik ilişkilerin gelişmesini sağlayacaktır.

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            Erdoğan’dan diplomasi trafiği!
            Haberler Dünya Almanya Başbakanı Olaf Scholz 14 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek! Erdoğan'dan yoğun diplomasi: İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, Almanya
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