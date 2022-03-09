Diplomasi üssü Türkiye! 1 haftada 4 lider! Türkiye garantör ülke mi olacak? Uzman isimler yorumladı

Son dakika haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un Türkiye'ye ilk ziyareti olma özelliği taşıyor. Bu ziyaretle birlikte bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile başlayan diplomasi zirvesi Almanya ile tamamlanmış olacak. Türkiye 1 hafta içinde dört ülkeden önemli konukları ağırlıyor. Bu süreçte sırasıyla İsrail, Azerbaycan, Yunanistan, ve Almanya liderleri Türkiye'ye gelmiş olacak. Yaşanan gelişmeleri Prof, Dr. Mesut Hakkı Caşın, Emekli Büyükelçi Uluç Özülker ve Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan A Haber canlı yayınında yorumladı.