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    • 07.03.2022 10:58
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    SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'ye geliyor

    Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakis Miçotakis, Pazar günü Türkiye'ye geliyor. Miçotakis, 13 Mart'ta İstanbul'da olacak. Ziyaretin dikkat çeken tarafı ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart'taki Türkiye ziyaretinden 3 gün sonra gerçekleşecek olması.

    Miçotakis Türkiye’ye geliyor

    Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Kiryakis Miçotakis, Pazar günü Türkiye'ye geliyor. Miçotakis, 13 Mart Pazar günü İstanbul'da olacak.

    İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN 3 GÜN SONRA
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

    Görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

    İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre de Herzog, Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

    Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreni ile karşılanacak Herzog, Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek.

    İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, "İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları" görüşecek.

    Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul'da Musevi cemaati mensuplarıyla da buluşacak.

    İsrail Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca, Başkan Erdoğan'ın, Herzog göreve başladığında seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etmek için onu aradığına işaret edildi. Söz konusu görüşmenin, "İsrail ile Türkiye arasında son yıllarda süren kopukluğun ardından, yeniden bir diyaloğun başlamasına yol açan bir görüşme olduğuna" dikkat çekildi.

    İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

        TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.

        Erdoğan, "Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız." demişti.

        Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da geçen ay Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

        Başkan Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan mevkidaşı Herzog'a teşekkür etmişti.
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