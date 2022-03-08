Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Zelenskiy'den Putin'e çağrı: Bu savaşı durduracak gücün var

BM: 24 ŞUBAT'TAN BU YANA 1207 KİŞİ ÖLDÜ

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Catherine Russell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 27 çocuğunun hayatını kaybettiğini, 42 çocuğun ise yaralandığını söyledi. BM'ye göre Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana 1207 kişi öldü ve yaralandı, ülkeden ayrılanların sayısı ise 1 milyon 700 bini geçti.

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

12.38: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak Sumy'de insani koridorun açıldığını duyurdu. Sumy Koridoru, bugün 10.00 ila 21.00 arasında açık kalacak ve koridordan siviller ile yabancı öğrencilerin geçişi sağlanacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Yabancı öğrenciler de dahil olmak üzere sivilleri Sumy'den Poltava'ya tahliye etmek için bugün bir insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı. Rusya'yı ateşkes taahhüdünü yerine getirmeye, insanların hayatını tehlikeye atan faaliyetlerden kaçınmaya ve insani yardımın ulaştırılmasına izin vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İNSANİ KORİDORUN TEK GEÇERLİ ROTASI

Bakanlık, Sumy Koridoru'nun yerel saatle bugün saat 10.00 ile 21.00 arasında açık kalacağını rotanın ise Sumy-Holubivka-Lokhvytsia-Lubny-Poltova olacağını belirtti. Bu rotanın tek geçerli rota olduğunu belirten Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, insani kargo rotasının ise Lokhvytsia-Andriyashivka-Romny-Nedryhailiv-Sumy olacağını vurguladı.



11.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım ve Donbas cumhuriyetlerinin tanınma olasılığıyla ilgili bir soruya "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz. Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." yanıtını verdi.

Zelenski sözlerine şöyle devam etti:

Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan cumhuriyetlere, bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum. Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'da onları kim kabul etmek isteyecek? Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık.



Amerikan ABC News'a Ukrayna Lideri Zelenski, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

'Sadece Kiev'de değil kentin dış bölgelerinde de bombalanıyoruz' diyen Zelenski, Kiev'deki gizli sığınağında katıldığı programda Harkiv ve Maiupol gibi kentlerin de Rus bombalarının hedefi olduğunu belirtti.

Sıradan insanların Rus askerlerine karşı koyduğunun altını çizen Zelenski, 'Bugün buradayız yarın Polonya, Almanya... Bu iş çok ciddi' dedi.

'Biden'a en önemli şeyin hava güvenliği olduğunu söyledim. Çünkü bizi bombalıyorlar' diyen Ukrayna Lideri, 'Dün bir Rus füzesi Ahrkiv'de Üniversite binasını vurdu' dedi.

'Bugün bizim başımıza gelen yarın başkalarının da başına gelebilir' diyen Zelenski, 'Doğudaki canavar' olarak tanımladığı Rusya'nın saldırganlığının doymayacağının altını çizdi.

'İnsanlar ölüyor. Okullar, nükleer tesisler, kreşler bombalanıyor' diyen Zelenski, 'Putin'in savaş suçlusu olduğuna inanıyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi;

'Ben bu emirleri veren herkesin ve bu emirleri yerine getiren herkesin savaş suçlusu olduğuna inanıyorum.'

'Ben ve ailemi öldürmek için ekipler gönderildi' diyen Zelenski, Kiev'i terk etmeyeceğinin altını çizdi.

PUTİN'E NET MESAJ

'Putin'e bir mesajınız var mı?' sorusu üzerine Zelenski, 'Bu savaşı durduracak gücü var. Bu savaşı başlatanın kendisi olduğuna inanmasa da savaşı durdurmak onun elinde olan bir şey bunu kesinlikle bilmeli' dedi.



11.31: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko: Rus birlikleri Kiev yakınlarına yığınak yapıyor. Ukrayna ordusu teyakkuzda, Kiev'e saldırı girişimleri önleniyor. Rus askerleri sadece yağma yapmıyor, sivillere de ateş açıyor



11.10: Kiev Yönetimi: Gece Kiev'de sessizce geçti. dükkanlar, eczaneler, tüm iletişim altyapısı çalışıyor. Kara ve metro ulaşımı, yalnızca belirli güzergahlarda azaltılmış şekilde 8:00 - 19:00 saatleri arasında çalışıyor. Kamu sektörü çalışanları, ısıtma şebekeleri ve kanalizasyonların işletilmesini destekliyor. Şehirde elektrik ve iletişim var. Tüm hastaneler savaş modunda çalışıyor.



10.50: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 12 binden fazla askerini kaybettiği bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-7 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 48 uçak, 80 helikopter, 303 tank, 1036 zırhlı araç, 120 top, 56 roketatar sistemi ve 27 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 474 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

10.37: Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon sırasında Ukrayna'nın 2.482 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait iki adet MiG-29 tipi helikopter ve bir Su-27 uçağı vuruldu. Jitomir yakınlarındaki Ozernoye havaalanını yüksek hassasiyetli silahlarla devre dışı bırakılğını duyurdu.