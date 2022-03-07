Ünlü model Bella Hadid'den Batı'ya 'çifte standart' tepkisi: Kaç Müslüman ülke alevler içinde?

Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.

Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu.



GİGİ HADİD DEFİLE KAZANCINI UKRAYNA VE FİLİSTİN İÇİN BAĞIŞLAYACAK

Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, 2022 sonbahar defilelerinden elde ettiği geliri Ukrayna ve Filistin için bağışlayacağını açıkladı.

Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve Filistin'deki duruma atıfta bulunarak "tarihin yürek burkan ve travmatik zamanlarında" işi dolayısıyla defilelere çıktığını belirtti.