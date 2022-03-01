Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın ikiyüzlü açıklaması: Egemen bir ulusu işgal ettiğinizde bu savaş suçudur

ABD'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ

Eski ABD Dışişleri Bakanı'nın bu sözleri, kendi kirli geçmişleriyle çelişiyor. Daha 20 yıl öncesine kadar ABD, Irak'ı "biyolojik silah var" yalanına sığınarak işgal etti. Bunun yalan olduğu ise daha sonra ortaya çıktı. Saddam Hüseyin'in idam edildiğinde de Condoleezza Rice ABD Dışişleri Bakanı'ydı.