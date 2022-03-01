Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın ikiyüzlü açıklaması: Egemen bir ulusu işgal ettiğinizde bu savaş suçudur

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş başladı. ABD başta olmak üzere batı ülkeleri Ukrayna'nın arkasında durarak Ukrayna'yı gazlayıp Rusya'ya karşı dolduruşa getiriyorlar. Ukrayna Başkanı Zelenskiy de savaşın ilk günlerinde batının kendilerini yalnız bıraktığını dile getirdi.
UKRAYNA-SURİYE İKİYÜZLÜLÜĞÜ
ABD ve batı ülkeleri konu Suriye'deki çocuklar olunca sessiz kalırken Ukrayna'da ise çocuklar ve kadınlar üzerinden duyar kasarak bir kez daha ikiyüzlülüklerini gözler önüne serdi. Irkçı tutum sergileyen batıdan Condoleezza Rice'ın sözleri de çarpıcı nitelikte.
AMERİKALI ESKİ BAKAN: EGEMEN BİR ULUSU İŞGAL ETMEK SAVAŞ SUÇU
2005-2009 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı yapan Condoleezza Rice, önceki gün FOX News'de canlı yayına katıldı. Rice, burada "Egemen bir ulusu işgal ettiğinizde bu bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.