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    • Güncel
    • 01.03.2022 16:36
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    • 01.03.2022 16:47
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    Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın ikiyüzlü açıklaması: Egemen bir ulusu işgal ettiğinizde bu savaş suçudur

    Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, FOX News kanalında yaptığı açıklamada ABD'nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Irak'ı Afganistan'ı işgal eden ABD'nin eski bakanı "Egemen bir ulusu işgal ettiğinizde bu savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

    ABD’nin ikiyüzlüğü

    Geçtiğimiz hafta perşembe günü Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş başladı. ABD başta olmak üzere batı ülkeleri Ukrayna'nın arkasında durarak Ukrayna'yı gazlayıp Rusya'ya karşı dolduruşa getiriyorlar. Ukrayna Başkanı Zelenskiy de savaşın ilk günlerinde batının kendilerini yalnız bıraktığını dile getirdi.

    UKRAYNA-SURİYE İKİYÜZLÜLÜĞÜ
    ABD ve batı ülkeleri konu Suriye'deki çocuklar olunca sessiz kalırken Ukrayna'da ise çocuklar ve kadınlar üzerinden duyar kasarak bir kez daha ikiyüzlülüklerini gözler önüne serdi. Irkçı tutum sergileyen batıdan Condoleezza Rice'ın sözleri de çarpıcı nitelikte.

    AMERİKALI ESKİ BAKAN: EGEMEN BİR ULUSU İŞGAL ETMEK SAVAŞ SUÇU
    2005-2009 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı yapan Condoleezza Rice, önceki gün FOX News'de canlı yayına katıldı. Rice, burada "Egemen bir ulusu işgal ettiğinizde bu bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

        ABD'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ
        Eski ABD Dışişleri Bakanı'nın bu sözleri, kendi kirli geçmişleriyle çelişiyor. Daha 20 yıl öncesine kadar ABD, Irak'ı "biyolojik silah var" yalanına sığınarak işgal etti. Bunun yalan olduğu ise daha sonra ortaya çıktı. Saddam Hüseyin'in idam edildiğinde de Condoleezza Rice ABD Dışişleri Bakanı'ydı.

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        ABD’nin ikiyüzlüğü
        Haberler Güncel Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın ikiyüzlü açıklaması: Egemen bir ulusu işgal ettiğinizde bu savaş suçudur
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