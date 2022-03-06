Rusya Ukrayna savaşı Avrupa'da çöküşe neden oluyor! Akaryakıt fiyatları tavan yaptı: Bir günde 8 euro zam geldi

Rusya Ukrayna savaşının olumsuz sonuçlarından biri de Avrupa'daki akaryakıt fiyatları. Öyle ki Avrupa'da benzine bir gecede 8 euro zam bile geldi.
AVRUPA'DA TOPLAMDA 78 EURO BENZİNE ZAM
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Almanya'da bir deponun daha önce 55 euro dolduğu halde Avrupa'daki enerji kriziyle bu tutarın 125 euro bir gün sonra ise 133 euro olduğu belirtildi. Gazeteci Ramazan Aktaş paylaşımında şunları yazdı "Almanya'da vatandaş depoyu 55 Euro'ya dolduruyordu. Dün 125 Euro'ya doldurdu. Bugün 133 Euro oldu. Önceden ev kirası 300 Euro'ydu, şimdi minimum 900 Euro. Bu arada Asgari ücret 1.500 Euro. İster anlayın, ister anlamayın: Avrupa, eski Avrupa değil..."
RUSYA'DAN PETROL İHRACATI TAMAMEN KESİLİRSE PETROL FİYATLARI 130 DOLARA ÇIKABİLİR
ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde petrol fiyatlarında çok yüksek bir sıçramanın gerçekleşebileceği ve Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendiriliyor.
Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün raporuna göre, Rusya'dan petrol ihracatının tamamen durması durumunda risk altındaki miktar günlük yaklaşık 4,2 milyon varil civarında.
Bu durumda Brent türü petrolün varil fiyatının 2022'nin üçüncü çeyreğine kadar 130 dolara kadar yükseleceği ve bu yıl ortalama 116 dolar seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.