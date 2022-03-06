Rusya Ukrayna savaşı Avrupa'da çöküşe neden oluyor! Akaryakıt fiyatları tavan yaptı: Bir günde 8 euro zam geldi

Rusya Ukrayna savaşının olumsuz sonuçlarından biri de Avrupa'daki akaryakıt fiyatları. Öyle ki Avrupa'da benzine bir gecede 8 euro zam bile geldi.

AVRUPA'DA TOPLAMDA 78 EURO BENZİNE ZAM

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Almanya'da bir deponun daha önce 55 euro dolduğu halde Avrupa'daki enerji kriziyle bu tutarın 125 euro bir gün sonra ise 133 euro olduğu belirtildi. Gazeteci Ramazan Aktaş paylaşımında şunları yazdı "Almanya'da vatandaş depoyu 55 Euro'ya dolduruyordu. Dün 125 Euro'ya doldurdu. Bugün 133 Euro oldu. Önceden ev kirası 300 Euro'ydu, şimdi minimum 900 Euro. Bu arada Asgari ücret 1.500 Euro. İster anlayın, ister anlamayın: Avrupa, eski Avrupa değil..."