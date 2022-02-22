Rusya eski başbakanı Dimitry Medvedev'den Avrupa'ya mesaj! "Doğal gaza 2 bin euro ödeyeceğiniz zamanlara hoş geldiniz"

Öte yandan, inşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD'den itirazlar geldiği biliniyor. Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.

Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.

Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.