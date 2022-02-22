Rusya eski başbakanı Dimitry Medvedev'den Avrupa'ya mesaj! "Doğal gaza 2 bin euro ödeyeceğiniz zamanlara hoş geldiniz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı.
Dünya'dan Rusya'nı kararına tepki sürerken yaşanan enerji krizini körükleyecek bir gelişme daha yaşandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'ya karşı yaptırım kararlarını açıkladı.
Rusya'ya karşı atılacak adımları, ABD ve AB ile birlikte karar vereceklerini belirten Scholz, Kuzey Akım 2'ye ruhsat verilmesinin "artık imkansıza yakın" olduğunu söyledi. Scholz, "Özellikle Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli" ifadelerini kullandı.
'İKİ BİN EURO'LUK FATURALARI ÖDEMEYE HOŞ GELDİNİZ'
Almanya'ya yanıt Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den geldi.
Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurma kararına dikkat çeken Medvedev, "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 gaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için bir emir yayınladı. Peki. Avrupalıların çok yakında 1.000 metreküp doğalgaz için 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!" dedi.