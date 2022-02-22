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    • Dünya
    • 22.02.2022 18:51
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    • 22.02.2022 19:11
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    Rusya eski başbakanı Dimitry Medvedev'den Avrupa'ya mesaj! "Doğal gaza 2 bin euro ödeyeceğiniz zamanlara hoş geldiniz"

    Son dakika haberleri... Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından dünyadan tepkiler yükselirken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Almanya Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin lisanslandırılması sürecini durdurduğunu açıkladı. Almanya'ya yanıt Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'den geldi. Medvedev, "Avrupalıların doğal gaza 2 bin euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" dedi.

    Rusya’dan Avrupa’ya gaz resti

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı.

    Dünya'dan Rusya'nı kararına tepki sürerken yaşanan enerji krizini körükleyecek bir gelişme daha yaşandı.

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'ya karşı yaptırım kararlarını açıkladı.

    Rusya'ya karşı atılacak adımları, ABD ve AB ile birlikte karar vereceklerini belirten Scholz, Kuzey Akım 2'ye ruhsat verilmesinin "artık imkansıza yakın" olduğunu söyledi. Scholz, "Özellikle Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli" ifadelerini kullandı.

    'İKİ BİN EURO'LUK FATURALARI ÖDEMEYE HOŞ GELDİNİZ'
    Almanya'ya yanıt Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den geldi.

    Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurma kararına dikkat çeken Medvedev, "Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 gaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için bir emir yayınladı. Peki. Avrupalıların çok yakında 1.000 metreküp doğalgaz için 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!" dedi.

        KUZEY AKIM 2 PROJESİ NEDİR?
        Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

        Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül'de başlamış ve halen devam ediyordu.

        Öte yandan, inşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD'den itirazlar geldiği biliniyor. Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.

        Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.

        Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.

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        Haberler Dünya Rusya eski başbakanı Dimitry Medvedev'den Avrupa'ya mesaj! "Doğal gaza 2 bin euro ödeyeceğiniz zamanlara hoş geldiniz"
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