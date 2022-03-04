Rusya - Ukrayna savaşının Avrupa'ya maliyeti 70 milyar euro! Enerjide kriz derinleşiyor

Avrupa'nın gelecek kışa kadar doğal gaz depolarını doldurabilmesinin en az 70 milyar euroya mal olacağı hesaplanıyor.
Derlenen bilgilere göre, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'da enerji arz güvenliğine yönelik endişeler artarken, doğal gaz fiyatları da megavatsaat başına 199 euroyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatlar son bir yılda yaklaşık 10 kat artış gösterdi.
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 155 milyar metreküp gaz, toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturdu.
Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in verilerine göre, Avrupa geçen yılı yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki en düşük seviyeleri görerek geçirdi.
2021 yılında Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatı kontrat seviyesinde devam etmesine rağmen önceki yıllara göre düşük seyretti.
Geçen yıl toplam doğal gaz tüketiminin yüzde 40'ını Rusya'dan sağlayan Avrupa'da ülkelerin Rus gazına bağımlılığı ise değişkenlik gösteriyor.
Finlandiya, Estonya, Makedonya ve Bulgaristan doğal gaz ithalatının tamamını Rusya'dan yaparken, Letonya doğal gaz ithalatının yüzde 97'sini, Sırbistan yüzde 88'ini, Slovakya yüzde 86'sını, Polonya yüzde 81'ini, Avusturya yüzde 80'ini, Slovenya yüzde 79'unu ve Macaristan yüzde 78'ini bu ülkeden gerçekleştirdi.