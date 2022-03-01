Rusya rest çekti! Avrupa'nın gazı bitti! Enerji krizi yaşanıyor

Avrupa bu kış halihazırda doğalgaz depolarının boşalmasından ve fiyat artışından dolayı sorunlar yaşarken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve AB'nin Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların ardından enerji konusunda çözüm arayışı başladı.
Azerbaycan başta olmak üzere başka doğalgaz boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ilk akla gelen çözümler. Onun ardından nükleer ve yenilenebilir enerji, hidroelektrik santraller ve kömür geliyor.
Nükleer enerji seçeneği Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa'da her geçen gün düşerken kömür santrallerinin çoğu iklim hedefleri konusundaki baskı nedeniyle kapatılmıştı.
LNG ÖNEM KAZANDI
BBC Türkçe'nin haberine göre; yaptırımlar Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlanan Yamal-Europe, Kuzey Akım 1 ve TürkAkım gibi boru hatlarını da etkileyebilir.
Bir yandan doğalgaz teminatının durabileceğini düşünen enerji şirketleri, işgalin başladığı gün Rusya'dan siparişlerini artırdı.
Cuma gecesi ve Cumartesi, son iki aydır durdurulmuş olan ve Belarus ile Polonya topraklarından giden Yamal-Europe boru hattı üzerinden Almanya'ya ekstra gaz gönderildi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Belarus topraklarından geçen Yamal-Europe boru hattından Almanya'ya en son 20 Aralık 2021'de gaz teslimatı olmuştu.
Kuzey Akım 2'yi durdurma kararı alan Almanya, Rusya'dan boru hatları ile gelen doğalgazın eksikliğini LNG ile doldurmaya yöneleceğini açıkladı.
ALMANYA LNG TERMİNALİ İNŞASINA BAŞLAYACAK
Bloomberg'in haberine göre, Pazar günü Almanya parlamentosunda konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz son dönemde yaşanan olaylar sonrasında, uygulanacak enerji politikasının yalnızca ekonomi ve iklim için değil aynı zamanda güvenlik bakımından da kritik olduğunu belirtti.
Enerji bağımlılığını azaltmak için değişime gideceklerini söyledi. LNG terminali inşasına başlayacağını, elektrik tesisi için kömür rezervi oluşturacağını ve enerji şirketlerini kıştan önce gaz depolamaya zorlamayı planladığını açıklayan Almanya'nın gaz ihtiyacının yüzde 50'den fazlası Rusya'dan temin ediliyor.