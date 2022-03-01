Rusya rest çekti! Avrupa'nın gazı bitti! Enerji krizi yaşanıyor

ABD EN BÜYÜK LNG TEDARİKÇİSİ

Boru hatlarıyla Avrupa'ya ulaşan doğalgaz akışının azalması da LNG ile telafi edilmeye başlanmıştı. Ocak ayında Avrupa ve İngiltere'ye LNG ithalatı, geçen yılın neredeyse üç katına çıkarak 13 milyar metreküple tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu rakamlar, o ay Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının yaklaşık yüzde 70 fazlasıydı.

Kış sezonu başladığından beri ABD, AB ve İngiltere'ye ithal edilen ek LNG'nin yarıdan fazlasını karşıladı. ABD'nin Avrupa'ya LNG ihracatı, 2021'in son çeyreğinde geçen yılın toplamından yüzde 40 daha fazla oldu.

LNG her ne kadar önemli bir alternatif olarak görülse de küresel LNG tedarikçilerinin üretim ve taşıma kapasitesi sınırlı. LNG altyapısı kurmak, milyarlarca dolarlık harcamaya mal olup uzun yıllar alabilir.

Ayrıca bazı firmalar için Rusya doğalgazından vazgeçmek o kadar kolay değil. Bloomberg'in haberine göre bazı elektrik üreticileri, enerji kaynaklarını Rusya'dan almayı durduracağını açıkladı.

Örneğin Danimarka şirketi Orsted Pazar günü, Rus kömür ve biyoyakıt almayı durdurduğunu, Rus firmalarıyla yeni kontrat yapmayacağını açıkladı.

Ancak doğalgazla ilgili herhangi bir kararı, bireysel şirketler yerine AB'nin ve ülkelerin siyasi seviyede alması gerektiğini belirtti.

AB enerji bakanları hafta başında enerji güvencesiyle ilgili konuşmak üzere buluştu. Avrupa'nın enerji bakımından bağımlılığının azaltılması ve alternatifler üzerine konuşuldu.