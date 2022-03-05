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    • Dünya
    • 05.03.2022 13:33
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    • 05.03.2022 13:44
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    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Rus ordusu planladığı hatlara ulaşamadı

    Son dakika haberine göre Ukrayna halkına seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Yakında halkımıza şunu söyleyebileceğimize eminim: Geri dönün!" açıklaması yaptı. Rus ordusunun planladığı hatlara ulaşamadığını belirten Zelenskiy, öldürülen Rus askeri sayısının yaklaşık 10 bine ulaştığını açıkladı ve "İşgalcilere kabuslarında bile görmedikleri kadar büyük kayıplar verdiriyoruz" dedi.

    Zelenskiy’den son dakika açıklaması: Yakında...

    Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yeni açıklamalarda bulundu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, "Yakında halkımıza şunu söyleyebileceğimize eminim: Geri dönün! Polonya, Romanya, Slovakya ve diğer tüm ülkelerden dönün. Geri dönün, çünkü artık ülkenizde tehdit yok" dedi.

    Zelenskiy ayrıca, "Ukrayna insani koridorlarla ilgili anlaşmaların işlemesi için her şeyi yapıyor. Bakalım Rusya ile müzakerelerde daha ileri gidebilir miyiz" derken "Biz şimdiden geleceği düşünüyoruz. Şehirlerimizi nasıl restore ederiz, ekonomiyi nasıl restore ederiz. Ukrayna'ya yeniden yapılanma için on milyarlarca dolar tahsis etmek için şimdiden anlaşma var ve bunlar sadece ilk kararlar" diye konuştu.

    Rus ordusunun planladığı hatlara ulaşamadığını belirten Zelenskiy, öldürülen Rus askeri sayısının yaklaşık 10 bine ulaştığını açıkladı ve "İşgalcilere kabuslarında bile görmedikleri kadar büyük kayıplar verdiriyoruz" dedi.

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