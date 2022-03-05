Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Rus ordusu planladığı hatlara ulaşamadı

Zelenskiy ayrıca, "Ukrayna insani koridorlarla ilgili anlaşmaların işlemesi için her şeyi yapıyor. Bakalım Rusya ile müzakerelerde daha ileri gidebilir miyiz" derken "Biz şimdiden geleceği düşünüyoruz. Şehirlerimizi nasıl restore ederiz, ekonomiyi nasıl restore ederiz. Ukrayna'ya yeniden yapılanma için on milyarlarca dolar tahsis etmek için şimdiden anlaşma var ve bunlar sadece ilk kararlar" diye konuştu.