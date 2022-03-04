Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Rusya saat vererek kararı duyurdu: Ateşkes uygulanacak

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER



10.08: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kari çevresindeki kuşatma küçülüyor. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri altyapısına saldırmaya devam ediyor" denildi.



10.00: Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, insani yardım koridoru organizasyonu ile ilgili durumu şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi, insani "yeşil" koridorun açılmasının zamanı ve Mariupol için sessizlik rejiminin başlangıcı belirleniyor. Bu, kentin kritik altyapısının (elektrik, su ve mobil iletişim) restorasyonuna izin verecek."

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boynçenko, insani koridorun şehre yiyecek ve ilaç sağlama fırsatı sağlayacağını söyledi.



09.46: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna 2014 darbesinden sonra Nazi ideolojisinden etkilenmeye başladı. Onu bu ideolojiden kurtarmak istiyoruz. Ayrıca Ukrayna'da NATO altyapısının varlığının artması, Rusya'nın güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Ukrayna topraklarını parçalara bölmeyi hedeflemiyoruz, ancak kendi güvenliğimizin garantilerini sağlamaya çalışıyoruz. Rusya Avrupa'daki güvenlik dengesinin değiştirilmesini sağlamaya çalışıyor ve NATO üyesi ülkeler tarafından Ukrayna'ya silah tedarik edilmemesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.



RUSYA SESSİZLİK REJİMİ İLAN ETTİ

09.27: Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması için insani koridorların açıldığı belirtildi.

Söz konusu koridorların Ukrayna tarafı ile anlaşma ile açıldığına işaret edilen açıklamada, "Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'da Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol şehrinin Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, dün yaptığı açıklamada, kent halkının 5 gündür bombardıman altında olduğunu, tahliye için güvenlik koridoru oluşturulması gerektiğini söylemişti.