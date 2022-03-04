Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Rusya saat vererek kararı duyurdu: Ateşkes uygulanacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününe girdi. İki devlet ikinci müzakere görüşmeleri sonrası yaptıkları açıklamalarda müzakerelerin zor geçeceğini ifade ederken Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, "Rusya'nın müzakerelerdeki pozisyonu, Ukrayna'nın pozisyonu gibi katı bu nedenle müzakereler zor geçecek ancak devam edecek. Zelenski Rusya ile müzakerelerde gidebileceğimiz ve gidemeyeceğimiz tüm sınırların farkında. Putin ile doğrudan diyalog için Moskova'ya herhangi bir resmi talep göndermedik" dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov ise, "Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sessizce yürütülmesi ve kamuya açıklanmaması gerektiğine inanıyor. Bu, sorunu çözme vizyonumuzu Kiev'e iletmek için bir fırsat." ifadelerini kullandı.
UKRAYNA'NIN HARKİV ŞEHRİ, RUS ORDUSUNA DİRENİYOR
Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti. Terehov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin 72 saat içinde işgalcilere teslim edileceğine dair kendisine ait olduğu iddia edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini belirten Terehov, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını ifade etti.