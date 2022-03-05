Rusya'nın en büyük kaybı! Tümgeneral Andrey Sukhovetsky öldürüldü





7500 ÇOCUK EVSİZ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya-Ukrayna savaşının ilk 7 gününde 7 bin 500 çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. 24 Şubat'tan bu yana 17 çocuk öldü, 30'u yaralandı.

ŞİRKETLER KAÇIYOR

Birçok sektörde dünyanın önde gelen şirketleri Rusya'yı terk ediyor. BMW ile Volkswagen, Volvo Cars, Audi, Dell Technologies gibi şirketler ya faaliyetlerini askıya aldı ya da tamamen durdurdu. Rusya'nın en büyük şirketlerinde değer kayıpları yüzde 99'a ulaştı.

