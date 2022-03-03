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    • Dünya
    • 04.03.2022 00:00
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    • 04.03.2022 00:38
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    ABD Hazine Bakanlığı'ndan 3 Rus oligarka yaptırım! Alişer Usmanov, Nikolay Tokarev ve Yeygeniy Prigojin...

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası ABD ve Batı Rus milyarderlere karşı yaptırım üstüne yaptırım kararı aldı.  ABD Hazine Bakanlığı, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov, Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev ile Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in yaptırım listesine alındığını bildirdi.

    AJANSLAR
    ABD Hazinesi’nden Rus oligarklara yaptırım!

    ABD Hazine Bakanlığı Rusya ve Ukrayna savaşı sürerken 3 rus oligarka yaptırım uygulama kararı aldı.

    MÜLKLERİNE BLOKE KONACAK
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, çok sayıda Rus eliti ve aile üyelerine yaptırım uygulanarak, bu kişilerin belirli mülklerine bloke konularak ve Rus istihbaratının dezenformasyon kaynakları yaptırım listesine alınarak Rusya'nın üzerindeki baskının artırıldığı kaydedildi.

    Yaptırım uygulanan elitlerin Rusya hükümetine doğrudan ve dolaylı destek sağlamaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, bu kişilerin yardımının Ukrayna'ya yönelik saldırının devam etmesine imkan sağladığı aktarıldı.

    LİSTEDEKİ 3 İSİM
    Açıklamada, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov, Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev ile Rus güvenlik şirketi "Wagner"in yöneticisi olduğu iddia edilen Yevgeniy Prigojin'in yaptırım listesine eklendiği belirtildi.


    Yevgeniy Prigojin

    USMANOV'UN YATI VE JETİNE BLOKE
    Usmanov'un tahmini değeri 600 ila 735 milyon dolar arasında olan "Dilbar" adını verdiği yatı ve 350 ila 500 milyon dolar arasında bir maliyeti olduğu tahmin edilen M-IABU kuyruk numaralı jetine de bloke konduğuna işaret edilen açıklamada, bunun işletme personelinin işe alınması, yanaşma veya iniş ücretlerinin ödenmesi dahil olmak üzere ABD'li kişilerle veya ABD doları cinsinden yapılan yat veya uçakla ilgili her türlü işlemin yasaklanması anlamına geldiği ifade edildi.

    TOKAREV'İN EŞİ VE KIZI İLE PRİGOJİN'İN EŞİ VE 2 ÇOCUĞU LİSTEDE
    Açıklamada, Tokarev'in eşi ve kızı ile 3 şirketinin, Prigojin'in eşi ve 2 çocuğu ile 3 şirketinin de listeye eklendiği bildirildi.


    Nikolay Tokarev

    Yaptırım kararlarının Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Avustralya ile koordinasyon içinde alındığı yinelenen açıklamada, Hazine Bakanlığının, cezai kovuşturmaları ve mal varlıklarına el konulmasını desteklemek için uygun olduğu durumlarda Adalet Bakanlığı ile mali istihbarat ve diğer kanıtları paylaşacağı ifade edildi.

        Açıklamada, elitlerin yanı sıra Rusya hükümetinin dezenformasyon ve algı çalışmalarıyla bağlantılı Rusya ve Ukrayna merkezli 26 kişi ve 7 kuruluşun da yaptırım listesine alındığı aktarıldı.


        Alişer Usmanov

        Alişer Usmanov-16 milyar dolar
        Bir dönem Gazprom'un metal madenler bölümünde yöneticiydi. Kereste ve maden sektöründen servet yaptı. Bir röportajında "Rusya'da artık tek bir Oligark kaldı" dedi. Ancak onun kim olduğunu veya kimi kastettiğini söylemedi. Yaklaşık 16 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

        BEYAZ SARAY DUYURDU:PESKOV VE 19 RUS OLİGARKA VİZE YASAĞI
        Öte yandan Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Ukrayna'ya yönelik zalim işgaline rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini sürdüren Rus elitlere ve aile üyelerine yaptırım uygulamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

        Yaptırım getirilen kişilerin ABD finans sisteminden koparılacağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve gayrimenkullerini kullanmalarının yasaklanacağına işaret edilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının bu kişilerin yargılanması ve mal varlıklarına el konulması için ABD Adalet Bakanlığıyla istihbarat paylaşımı yapacağı belirtildi.

        Açıklamada, Rusya'nın en zengin kişilerinden olan ve Putin'in yakın arkadaşı olan Özbek asıllı iş insanı Alişer Usmanov'un yaptırım listesine alındığına işaret edilen açıklamada, Usmanov'un dünyanın en büyükleri arasında yer alan yatına son dönemde Almanya tarafından el konulduğu anımsatıldı.

        Kremlin Sözcüsü Peskov'un Putin'in propagandasının en büyük aracı olduğu ve listeye alındığı aktarıldı.


        "ABD 19 oligark ve 47 aile üyesine vize yasağı uygulayacak." ifadesine yer verilen açıklamada, Rusya destekli Wagner Grubu'nun yöneticisi olduğu iddia edilen ve "Kremlin'in aşçısı" olarak da bilinen Yevgeniy Prigozhin'in 3 şirketi, eşi, kızı ve oğlunun da yaptırım listesine alınması dikkati çekti.

        Yaptırım listesine alınan diğer oligarklar arasında ise Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, Eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, Rus iş insanları Boris Rotenberg ve Arkadiy Rotenberg ve aile üyeleri yer alıyor.

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