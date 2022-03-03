USMANOV'UN YATI VE JETİNE BLOKE

Usmanov'un tahmini değeri 600 ila 735 milyon dolar arasında olan "Dilbar" adını verdiği yatı ve 350 ila 500 milyon dolar arasında bir maliyeti olduğu tahmin edilen M-IABU kuyruk numaralı jetine de bloke konduğuna işaret edilen açıklamada, bunun işletme personelinin işe alınması, yanaşma veya iniş ücretlerinin ödenmesi dahil olmak üzere ABD'li kişilerle veya ABD doları cinsinden yapılan yat veya uçakla ilgili her türlü işlemin yasaklanması anlamına geldiği ifade edildi.

TOKAREV'İN EŞİ VE KIZI İLE PRİGOJİN'İN EŞİ VE 2 ÇOCUĞU LİSTEDE

Açıklamada, Tokarev'in eşi ve kızı ile 3 şirketinin, Prigojin'in eşi ve 2 çocuğu ile 3 şirketinin de listeye eklendiği bildirildi.



Nikolay Tokarev

Yaptırım kararlarının Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Avustralya ile koordinasyon içinde alındığı yinelenen açıklamada, Hazine Bakanlığının, cezai kovuşturmaları ve mal varlıklarına el konulmasını desteklemek için uygun olduğu durumlarda Adalet Bakanlığı ile mali istihbarat ve diğer kanıtları paylaşacağı ifade edildi.