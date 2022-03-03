Rusya-Ukrayna savaşı oligarkları vurdu! Mallarına el konacağını öğrenenler yat ve uçaklarını güvenli limanlara gönderdi

Çoğu, yüz milyonlarca dolarlık yat ve uçaklarıyla Avrupa'yı terk etti. Savaşın faturası ise her zaman olduğu gibi sokaktaki garibanlara yüklendi.
Çoğu, yüz milyonlarca dolarlık yat ve uçaklarıyla Avrupa'yı terk etti. Savaşın faturası ise her zaman olduğu gibi sokaktaki garibanlara yüklendi.
Putin'e yakınlığı ile bilinen Dmitriy Rybolovlev, Miami'deki 95 milyon dolarlık malikanesini satıyor.
İŞTE ABRAMOVİÇ'İN 400 MILYON DOLARLIK YÜZEN SARAYI ECLİPSE
170 metre boyunda
23 metre genişliğinde
2 helikopter pisti
2 yüzme havuzu
24 misafir kamarası
Disko salonu
3 servis teknesi
Mini denizaltı
Kurşun geçirmez gövde
Füze savunma sistemi var.
ROMAN ABRAMOVİÇ SERVETİ 13.1 MILYAR DOLAR
ALİSHER USMANOV SERVETİ 12.6 MILYAR DOLAR
DMİTRY RYBOLOVLEV SERVETİ 6.7 MILYAR DOLAR
ALEXEİ MORDASHOV SERVETİ 24.8 MILYAR DOLAR
VAGİT ALEKPEROV SERVETİ 21.6 MILYAR DOLAR
MİKHAİL FRİDMAN SERVETİ 14.9 MILYAR DOLAR
Rus ekonomisini yöneten oligarklar, pahalı arabaları, lüks yatları ve jetleriyle göz kamaştırıcı bir hayat yaşıyor. Putin'le iyi anlaşan ayakta kalıyor.