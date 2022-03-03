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    Rusya-Ukrayna savaşı oligarkları vurdu! Mallarına el konacağını öğrenenler yat ve uçaklarını güvenli limanlara gönderdi

    Ukrayna işgali, dünyayı etkiledi. Binlerce rus, 100 ruble çekebilmek için ATM’lerde kuyruğa girdi. Mallarına el konacağını öğrenen 200 oligark ise milyar dolarlık yat ve uçaklarını güvenli limanlara gönderdi.

    Savaşın ’200’ü

    Putin, savaşın fitilini ateşledi. Avrupa ve ABD, sert karşılık verdi. Ruslar'ın servetine el konulacağını bildirdi. Oligarklar hızlı hareket etti.



    Çoğu, yüz milyonlarca dolarlık yat ve uçaklarıyla Avrupa'yı terk etti. Savaşın faturası ise her zaman olduğu gibi sokaktaki garibanlara yüklendi.



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        Putin'e yakınlığı ile bilinen Dmitriy Rybolovlev, Miami'deki 95 milyon dolarlık malikanesini satıyor.


        ATM'DE RUBLE KUYRUĞU
        Rus para birimi ruble erimeye devam ediyor. Moskova ve St. Petersburg'da binlerce kişi para çekmek için sıra bekliyor.



        İŞTE ABRAMOVİÇ'İN 400 MILYON DOLARLIK YÜZEN SARAYI ECLİPSE
        170 metre boyunda
        23 metre genişliğinde
        2 helikopter pisti
        2 yüzme havuzu
        24 misafir kamarası
        Disko salonu
        3 servis teknesi
        Mini denizaltı
        Kurşun geçirmez gövde
        Füze savunma sistemi var.



            ROMAN ABRAMOVİÇ SERVETİ 13.1 MILYAR DOLAR



            ALİSHER USMANOV SERVETİ 12.6 MILYAR DOLAR



            DMİTRY RYBOLOVLEV SERVETİ 6.7 MILYAR DOLAR



                ALEXEİ MORDASHOV SERVETİ 24.8 MILYAR DOLAR



                VAGİT ALEKPEROV SERVETİ 21.6 MILYAR DOLAR



                MİKHAİL FRİDMAN SERVETİ 14.9 MILYAR DOLAR



                    Rus ekonomisini yöneten oligarklar, pahalı arabaları, lüks yatları ve jetleriyle göz kamaştırıcı bir hayat yaşıyor. Putin'le iyi anlaşan ayakta kalıyor.
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                    Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşı oligarkları vurdu! Mallarına el konacağını öğrenenler yat ve uçaklarını güvenli limanlara gönderdi
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