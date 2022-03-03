Biden'dan Rus oligarklara kötü haber! "Yatlar, lüks katlar ve jetlerin peşine düşeceğiz" İşte ultra zengin Rus oligarklar
Rusya-Ukrayna savaşı oligarklara sıçradı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya lideri Putin'in 'yanlış hesap' yaptığını, oysa dünyanın tepki göstermeye hazır olduğunu söyledi. Biden, oligarkların haksız kazançla elde ettiği 'yatlar, lüks katlar ve jetlerin peşine düşeceğiz' dedi. Peki kim bu oligarklar? İşte isim isim merak edilen ultra zenginler...
03.03.2022 08:43 - Son Güncelleme: 03.03.2022 08:49
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan başkanlarının Kongre'yi bilgilendirmek için yaptıkları olağan "Birliğin Durumu" konuşmasında, Ukrayna'daki savaşa ve ABD'nin bu konudaki adımlarına değindi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert sözlerle yüklenen Biden'ın konuşması, birçok defa rakip Cumhuriyetçi Parti sıralarının da katıldığı alkışlarla kesildi.
Putin'in Ukrayna'yı işgal planlarında "yanlış hesap yaptığını" vurgulayan Biden, ABD ve müttefiklerinin yaptırımlarıyla Rusya liderini izole etmeyi başardıklarını söyledi. Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da konuşmayı ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın yanında dinledi.