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Biden'dan Rus oligarklara kötü haber! "Yatlar, lüks katlar ve jetlerin peşine düşeceğiz" İşte ultra zengin Rus oligarklar

Rusya-Ukrayna savaşı oligarklara sıçradı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya lideri Putin'in 'yanlış hesap' yaptığını, oysa dünyanın tepki göstermeye hazır olduğunu söyledi. Biden, oligarkların haksız kazançla elde ettiği 'yatlar, lüks katlar ve jetlerin peşine düşeceğiz' dedi. Peki kim bu oligarklar? İşte isim isim merak edilen ultra zenginler...

03.03.2022 08:43 - Son Güncelleme: 03.03.2022 08:49
Biden’dan Rus oligarklara kötü haber! Yatlar, lüks katlar ve jetlerin peşine düşeceğiz İşte ultra zengin Rus oligarklar

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan başkanlarının Kongre'yi bilgilendirmek için yaptıkları olağan "Birliğin Durumu" konuşmasında, Ukrayna'daki savaşa ve ABD'nin bu konudaki adımlarına değindi.

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Biden’dan Rus oligarklara kötü haber! Yatlar, lüks katlar ve jetlerin peşine düşeceğiz İşte ultra zengin Rus oligarklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert sözlerle yüklenen Biden'ın konuşması, birçok defa rakip Cumhuriyetçi Parti sıralarının da katıldığı alkışlarla kesildi.

Biden’dan Rus oligarklara kötü haber! Yatlar, lüks katlar ve jetlerin peşine düşeceğiz İşte ultra zengin Rus oligarklar

Putin'in Ukrayna'yı işgal planlarında "yanlış hesap yaptığını" vurgulayan Biden, ABD ve müttefiklerinin yaptırımlarıyla Rusya liderini izole etmeyi başardıklarını söyledi. Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da konuşmayı ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın yanında dinledi.

Biden’dan Rus oligarklara kötü haber! Yatlar, lüks katlar ve jetlerin peşine düşeceğiz İşte ultra zengin Rus oligarklar

YANLIŞ HESAP YAPTI
Putin'in Ukrayna'yı işgale kalkarak özgür dünyanın temellerini sarsmaya çalıştığını belirten Biden, "Ama yanlış hesap yaptı. Asla hayal etmediği bir güç duvarı ile Ukraynalılarla tanıştı" diye konuştu.

Biden’dan Rus oligarklara kötü haber! Yatlar, lüks katlar ve jetlerin peşine düşeceğiz İşte ultra zengin Rus oligarklar

Ukraynalıların cesaretinin ilham kaynağı olduğunu söyleyen Biden, ardından Ukrayna Büyükelçisi Markarova'yı işaret ederek "Lütfen verdiğimiz desteği gösterelim" dedi. Bunun üzerine Kongre üyeleri Büyükelçi Markarova'yı ayakta alkışladı.

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