Sabah yazarı Hilal Kaplan: "Allah Batı medyasının belasını versin"! Batılı gazetecilerden tarihe geçecek ırkçı yorumlar!

Rusya-Ukrayna savaşının 6. gününde çatışmalar şiddetlenirken, bölgeden sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Tüm dünya bölgede neler olduğunu merak ederken, medya kuruluşları 7/24 bölgede yayın yapıyor. Özellikle Batı medyasının söz konusu işgale ayrı bir ilgi gösterdiği görülürken, ekranlardaki ırkçı söylemler ise olay yarattı.



Söz konusu yayınlarda Ukrayna; Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha "uygar" olarak nitelendirilirken, kullanılan rahatsız edici ton ve tavırlar sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu.

"BURASI AFGANİSTAN DEĞİL MEDENİ AVRUPA KENTİ"

ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.

Muhabirin sözleri Twitter'da 1,5 milyondan fazla kez görüntülendi. Kullanıcılar D'Agata'nın ırkçı söylemini tarihi bir hata olarak yorumladı.