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    • Dünya
    • 01.03.2022 14:49
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    • 01.03.2022 14:55
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi

    Son dakika haberine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Zelenskiy, "Ben bu konuşmayı bir kağıttan okumuyorum. Benim ülkemde bu devir bitti. Ben şuna inanıyorum ki bugün bu hayatlar önemli değerler uğruna kaybediliyor, özgürlük uğruna kaybediliyor. Ancak Ukrayna halkı mükemmel bir halk. Biz hep kazanacağız diyoruz, herkesi yeneceğiz diyoruz. Sizler de bunu görebildiğiniz için çok mutluyuz. Avrupa Ukrayna'yı tercih etti. Biz de bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Ben de sizden bugün bunu duymak istiyorum. Ukrayna AB'yi tercih ediyor, AB'nin bir parçası olmak istiyor. Bu arada yayın arada kesilebilir füzeler düştüğü için." dedi.

    Zelenskiy Avrupa Parlamentosu’na sesleniyor

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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi.

    Zelenskiy, "Ben bu konuşmayı bir kağıttan okumuyorum. Benim ülkemde bu devir bitti. Ben şuna inanıyorum ki bugün bu hayatlar önemli değerler uğruna kaybediliyor, özgürlük uğruna kaybediliyor. Ancak Ukrayna halkı mükemmel bir halk. Biz hep kazanacağız diyoruz, herkesi yeneceğiz diyoruz. Sizler de bunu görebildiğiniz için çok mutluyuz. Avrupa Ukrayna'yı tercih etti. Biz de bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Ben de sizden bugün bunu duymak istiyorum. Ukrayna AB'yi tercih ediyor, AB'nin bir parçası olmak istiyor. Bu arada yayın arada kesilebilir füzeler düştüğü için." dedi.

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