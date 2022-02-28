Rusya-Ukrayna savaşında ırkçı söylemler! "Suriyeliler değil mavi gözlü insanlar ölüyor"

Rusya-Ukrayna savaşında 5. güne girilirken bölgeden gelen Haberler hiç de iyi değil. Çatışmalar kent merkezlerine kadar inerken can kaybı her geçen dakika artıyor. Özellikle Batı medyasında yer alan yayınlar, Ukrayna'yı Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha "uygar" olarak nitelendirirken, kullanılan rahatsız edici ton sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu.