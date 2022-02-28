Rusya-Ukrayna savaşında ırkçı söylemler! "Suriyeliler değil mavi gözlü insanlar ölüyor"

Rusya-Ukrayna savaşında 5. güne girilirken bölgeden gelen Haberler hiç de iyi değil. Çatışmalar kent merkezlerine kadar inerken can kaybı her geçen dakika artıyor. Özellikle Batı medyasında yer alan yayınlar, Ukrayna'yı Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha "uygar" olarak nitelendirirken, kullanılan rahatsız edici ton sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu.
AFGANİSTAN DEĞİL MEDENİ AVRUPA KENTİ
ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.
Muhabir skandal yorumunun internette viral hale gelmesinden sonra geri adım atıp özür diledi ve "Pişman olacağım bir şekilde konuştum ve bunun için üzgünüm. Çatışmaları asla karşılaştırmamalıyız, her biri benzersizdir. Kötü bir kelime seçimi yaptım, özür dilerim." dedi.