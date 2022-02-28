Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2022 10:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2022 11:06
    ABONE OL

    Rusya-Ukrayna savaşında ırkçı söylemler! "Suriyeliler değil mavi gözlü insanlar ölüyor"

    Rusya'nın 5 gün önce operasyon başlattığı Ukrayna'da adeta bir insanlık dramı yaşanırken, Rus işgalini değerlendiren Batı medyasının ırkçı söylemleri sosyal medyada infiale neden oldu. Irkçı söylemlerde bulunan muhabirler Ukrayna'yı Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha “uygar” olarak nitelendirip ülkenin savaşı hak etmediğini belirttiler. CBS NEWS muhabiri canlı yayında "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." dedi.

    Suriyeliler değil mavi gözlü insanlar ölüyor

    Rusya-Ukrayna savaşında 5. güne girilirken bölgeden gelen Haberler hiç de iyi değil. Çatışmalar kent merkezlerine kadar inerken can kaybı her geçen dakika artıyor. Özellikle Batı medyasında yer alan yayınlar, Ukrayna'yı Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha "uygar" olarak nitelendirirken, kullanılan rahatsız edici ton sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu.

    AFGANİSTAN DEĞİL MEDENİ AVRUPA KENTİ

    ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.

    Muhabir skandal yorumunun internette viral hale gelmesinden sonra geri adım atıp özür diledi ve "Pişman olacağım bir şekilde konuştum ve bunun için üzgünüm. Çatışmaları asla karşılaştırmamalıyız, her biri benzersizdir. Kötü bir kelime seçimi yaptım, özür dilerim." dedi.

        D'Agata'nın yorumuna medya dünyasından en sert tepki Chicago Sun-Times muhabiri Nader Issa'dan geldi. Issa "CBS News bugün doğrudan ırkçılık düdüğünü çaldı" dedi ve ekledi;

        "Kelimelerini dikkatle seçtiği versiyon buysa, alternatifi şu olur: Bunlar medeni beyaz insanlar, medeni olmayan kahverengi insanlar değil."

        MAVİ GÖZLÜLER ÖLÜYOR

        BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze ise canlı yayında "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" dedi.

        Fransız kanalı BFM TV'de konuşan başka bir yorumcu, "Putin'in desteklediği Suriye rejiminin bombalarından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz, Avrupalıların bizimkine benzeyen arabalarla kendilerini kurtarmak için ayrılmalarından bahsediyoruz" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
        Haberler Güncel Rusya-Ukrayna savaşında ırkçı söylemler! "Suriyeliler değil mavi gözlü insanlar ölüyor"
            SON DAKİKA