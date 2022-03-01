Rusya-Ukrayna savaşı Batı medyası Beyaz ve Hristiyan vurgusuyla ırkçı yüzünü bir kere daha açığa çıkardı!

Rusya- Ukrayna savaşında 6. gün geride kalırken çok sayıda çatışma ve bombalama haberleri geliyor.
Dünyanın gözü sıcak bölgeye çevrilmişken Batı medyasında yer alan haberler ve Ukrayna'dan sınır ülkelere göçen insanların durumları anlatılırken kullandıkları ırkçı ve ayrıştırıcı dil herkes tarafından tepki çekti.
"BEYAZ VE HIRİSTİYAN OLDUKLARI İÇİN DUYGULAR FARKLI"
Washington Post'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yürüttüğü askeri harekatla ilgili bilgiler aktarılırken faşizan bir tutum sergilendi. Haberde mültecilere karşı çıkan hükümetler, bir anda açık kapı politikasının en büyük destekçisi olduğunun anlatılması gözlerden kaçmadı. Ayrıca Avrupalı bir yetkilinin "Dürüst olmak gerekirse, Beyaz ve Hıristiyan oldukları için duygular farklı" şeklinde konuşması insanlara yönelik dini inanış yönünden ve ten rengi açısından bir ayrımcılık uygulandığını açıkca gösterdi.