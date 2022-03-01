Rusya-Ukrayna savaşı Batı medyası Beyaz ve Hristiyan vurgusuyla ırkçı yüzünü bir kere daha açığa çıkardı!

AMERİKAN CBS NEWS MUHABİRİNDE SKANDAL SÖZLER

Amerikan CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında Ukrayna'daki gelişmeleri anlatırken "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması özellikle sosyal medyada tepki çekti.

Muhabirin sözleri Twitter'da 1,5 milyondan fazla kez görüntülendi. Kullanıcılar muhabire yönelik çok sayıda eleştiri mesajı yazdı.