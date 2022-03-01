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    • Dünya
    • 01.03.2022 17:45
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    • 01.03.2022 18:02
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    Rusya-Ukrayna savaşı Batı medyası Beyaz ve Hristiyan vurgusuyla ırkçı yüzünü bir kere daha açığa çıkardı!

    Rusya- Ukrayna savaşında 6. gün geride kalırken çok sayıda çatışma ve bombalama haberleri geliyor. Dünyanın gözü sıcak bölgeye çevrilmişken Batı medyasında yer alan haberler ve Ukrayna'dan sınır ülkelere göçen insanların durumları anlatılırken kullandıkları ırkçı ve ayrıştırıcı dil herkes tarafından tepki çekti. Mültecilere karşı çıkan Avrupalı hükümetlerin Ukrayna'dan göçenlere karşı yürüttüğü açık kapı politikası insanların dikkatinden kaçmadı.

    Batı medyası ırkçı yüzünü açığa çıkardı!

    Rusya- Ukrayna savaşında 6. gün geride kalırken çok sayıda çatışma ve bombalama haberleri geliyor.

    Dünyanın gözü sıcak bölgeye çevrilmişken Batı medyasında yer alan haberler ve Ukrayna'dan sınır ülkelere göçen insanların durumları anlatılırken kullandıkları ırkçı ve ayrıştırıcı dil herkes tarafından tepki çekti.

    "BEYAZ VE HIRİSTİYAN OLDUKLARI İÇİN DUYGULAR FARKLI"
    Washington Post'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yürüttüğü askeri harekatla ilgili bilgiler aktarılırken faşizan bir tutum sergilendi. Haberde mültecilere karşı çıkan hükümetler, bir anda açık kapı politikasının en büyük destekçisi olduğunun anlatılması gözlerden kaçmadı. Ayrıca Avrupalı bir yetkilinin "Dürüst olmak gerekirse, Beyaz ve Hıristiyan oldukları için duygular farklı" şeklinde konuşması insanlara yönelik dini inanış yönünden ve ten rengi açısından bir ayrımcılık uygulandığını açıkca gösterdi.

        UYGAR DAHA UYGAR BARBAR
        Söz konusu yayınlarda kullanılan dilde Ukrayna; Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha "uygar" olarak nitelendirilirken, kullanılan ayrıştırıcı ifadeler ve tavırlar sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu.

        AMERİKAN CBS NEWS MUHABİRİNDE SKANDAL SÖZLER
        Amerikan CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında Ukrayna'daki gelişmeleri anlatırken "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanması özellikle sosyal medyada tepki çekti.

        Muhabirin sözleri Twitter'da 1,5 milyondan fazla kez görüntülendi. Kullanıcılar muhabire yönelik çok sayıda eleştiri mesajı yazdı.

        "BURASI ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ DEĞİL, AVRUPA"
        Amerikalı muhabirin sözleri tepki çekerken bir skandal da İngiltere'den geldi. Bir kadın muhabir de benzer söylemlerle ırkçı dilini açığa çıkardı.

        ITV News muhabiri Lucy Watson da bir tren istasyonundan yaptığı yayında "Ukraynalıların başlarına düşünülemez bir şey geldi. Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa." ifadelerini kullandı.

            SARI SAÇLI, MAVİ GÖZLÜ AVRUPALILAR
            Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze ise canlı yayında "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" dedi.

            SURİYELİLERE YÖNELİK AŞAĞILAYICI SÖZLER
            Fransız kanalı BFM TV'de konuşan başka bir yorumcu, "Putin'in desteklediği Suriye rejiminin bombalarından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz, Avrupalıların bizimkine benzeyen arabalarla kendilerini kurtarmak için ayrılmalarından bahsediyoruz" dedi.

            "SANKİ IRAK, AFGANİSTAN'DAYMIŞIZ GİBİ"
            Fransız Gazeteci Ulysse Gosset'i ise yaptığı bir yayın sırasında "21. yüzyıldayız, bir Avrupa şehrindeyiz ve sanki Irak'ta ya da Afganistan'daymışız gibi seyir füzesi ateşi var, hayal edebiliyor musunuz!" ifadelerini kullandı.
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            Batı medyası ırkçı yüzünü açığa çıkardı!
            Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşı Batı medyası Beyaz ve Hristiyan vurgusuyla ırkçı yüzünü bir kere daha açığa çıkardı!
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