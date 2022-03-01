SON DAKİKA! Harkiv'deki füzeli saldırıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna ordusunun provokasyonu

Tüm bunlar yaşanırken, sabah saatlerinde Harkiv'de bulunan valilik binasının olduğu yerin füze ile vurulması gündeme bomba gibi düştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AP'ye hitabında Özgürlük Meydanı'nın 2 Rus füzesi tarafından vurulduğunu söyledi.

Zelenskiy saldırıda onlarca insanın hayatını kaybettiğini duyururken, "Şu an bizim ülkemizin en büyük şehirleri kuşatma altında." ifadelerini kullandı.