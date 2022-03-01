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    • Dünya
    • 01.03.2022 16:03
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    • 01.03.2022 16:21
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    SON DAKİKA! Harkiv'deki füzeli saldırıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna ordusunun provokasyonu

    Son dakika haberi... Sabah saatlerinde Ukrayna'nın Harkiv kentinde bulunan Valilik binasının füzeyle vurulması olayıyla ilgili Rus cephesinden flaş bir açıklama geldi. Rus kaynaklar Harkiv'in vurulmasını Ukrayna ordusunun kasıtlı bir provokasyonu olarak değerlendirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Harkiv’deki füzeli saldırıyla ilgili Rusya’dan flaş açıklama

    Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş 6'ncı günde de sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, 5 bin 710 Rus askerinin öldürüldüğünü, 200 askerin ise esir alındığını açıkladı. Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

    Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

    Rus kanadından gelen açıklamada ise Ukrayna ordusuna ait 43 komuta merkezinin vurulduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca "1325 askeri altyapı, 395 tank, 59 ÇNRA ve 179 top imha edildi." denildi.

    Tüm bunlar yaşanırken, sabah saatlerinde Harkiv'de bulunan valilik binasının olduğu yerin füze ile vurulması gündeme bomba gibi düştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AP'ye hitabında Özgürlük Meydanı'nın 2 Rus füzesi tarafından vurulduğunu söyledi.

    Zelenskiy saldırıda onlarca insanın hayatını kaybettiğini duyururken, "Şu an bizim ülkemizin en büyük şehirleri kuşatma altında." ifadelerini kullandı.

        RUS CEPHESİNDEN FLAŞ YALANLAMA
        Rusya'dan Harkiv'e gerçekleşen füzeli saldırıyla ilgili flaş bir yalanlama geldi. Rus ordusunda görevli Albay Viktor Baranets, RT Russia'ya yaptığı açıklamada Harkiv'deki füzeli saldırı ile ilgili olarak "Ukrayna ordusunun kasıtlı provokasyonu" yorumunda bulundu.

        Albay Baranets, "Görünüşe göre Ukrayna birlikleri Harkiv halkının yönetime karşı olduğunu biliyor. Bu durum nedeniyle saldırının Ukrayna ordusu tarafından Harkiv sakinlerine yapılan kasıtlı bir darbe olduğuna inanıyorum" dedi. Baranets konuşmasının devamında, "Putin, Shoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov, kategorik olarak en katı şekilde bir el bombası ya da füzenin değil, bir merminin dahi sosyal binalara yöneltilmemesini emretti." ifadelerini kullandı.



        SALDIRI RUS BİRLİKLERİNİN OLMADIĞI BÖLGEDEN GELDİ
        Saldırının Rus birliklerinin bulunmadığı bir bölgeden geldiğini de iddia eden Albay Baranets, patlamada ölen ve yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama gelmediğine de dikkat çekti.

        Takvim.com.tr/Özel Haber

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        Haberler Dünya SON DAKİKA! Harkiv'deki füzeli saldırıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna ordusunun provokasyonu
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