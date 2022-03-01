SON DAKİKA! Harkiv'deki füzeli saldırıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Ukrayna ordusunun provokasyonu

Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş 6'ncı günde de sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, 5 bin 710 Rus askerinin öldürüldüğünü, 200 askerin ise esir alındığını açıkladı. Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.
Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.
Rus kanadından gelen açıklamada ise Ukrayna ordusuna ait 43 komuta merkezinin vurulduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca "1325 askeri altyapı, 395 tank, 59 ÇNRA ve 179 top imha edildi." denildi.
Tüm bunlar yaşanırken, sabah saatlerinde Harkiv'de bulunan valilik binasının olduğu yerin füze ile vurulması gündeme bomba gibi düştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy AP'ye hitabında Özgürlük Meydanı'nın 2 Rus füzesi tarafından vurulduğunu söyledi.
Zelenskiy saldırıda onlarca insanın hayatını kaybettiğini duyururken, "Şu an bizim ülkemizin en büyük şehirleri kuşatma altında." ifadelerini kullandı.