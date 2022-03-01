Rusya - Ukrayna savaşında patlama sesleri artmaya devam ediyor! Kiev'de sirenler yeniden çaldı

Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.
Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.
YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLARLA VURACAĞIZ
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu.