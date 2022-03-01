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    • Dünya
    • 01.03.2022 18:21
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    • 01.03.2022 18:32
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    Rusya - Ukrayna savaşında patlama sesleri artmaya devam ediyor! Kiev'de sirenler yeniden çaldı

    Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 6. gün geride kalırken Rusya, Ukrayna'ya yönelik önce havadan ardından da karadan operasyonlarını sürdürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri artmaya devam ederken sirenler de yeniden çaldı.

    Ukrayna’da patlama sesleri artıyor

    Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 6. gün geride kalırken Rusya, Ukrayna'ya yönelik önce havadan ardından da karadan operasyonlarını sürdürüyor.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, 5 bin 710 Rus askerinin öldürüldüğünü, 200 askerin ise esir alındığını açıkladı. Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

    Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

        Rus kanadından gelen açıklamada ise Ukrayna ordusuna ait 43 komuta merkezinin vurulduğu duyuruldu. Açıklamada ayrıca "1325 askeri altyapı, 395 tank, 59 ÇNRA ve 179 top imha edildi." denildi.

        YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLARLA VURACAĞIZ
        Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu.

        RUSLAR KİEV'İ VURUYOR
        Sabah muhabiri Uğur Yıldırım'ın aktardığı görüntülere göre Ruslar'ın Kiev'e yönelik saldırılarının arttığı ve patlama seslerinin yükseldiği duyuldu. Ayrıca Kiev'de de sirenlerin çaldığı görüldü.
            Ukrayna’da patlama sesleri artıyor
            Haberler Dünya Rusya - Ukrayna savaşında patlama sesleri artmaya devam ediyor! Kiev'de sirenler yeniden çaldı
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