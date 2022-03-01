Rusya - Ukrayna savaşında patlama sesleri artmaya devam ediyor! Kiev'de sirenler yeniden çaldı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, 5 bin 710 Rus askerinin öldürüldüğünü, 200 askerin ise esir alındığını açıkladı. Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.