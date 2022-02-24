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    • Dünya
    • 24.02.2022 23:16
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    • 24.02.2022 23:16
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    ABD'den Rusya adımı! Washington Büyükelçiliği Müsteşarı sınır dışı ediliyor...

    ABD, Moskova Büyükelçiliğindeki diplomatının sınır dışı edilmesine karşılık olarak, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    ABD’den Rusya adımı! Sınır dışı ediliyor...

    ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, ay başında ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etmesine karşılık verdiklerini duyurdu.

    2 NUMARALI İSİM SINIR DIŞI EDİLECEK
    Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde "2 numaralı isim" konumundaki Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov'u sınır dışı edeceklerini kaydeden yetkili, bu kararın, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon ile ilişkili olmadığını da sözlerine ekledi.


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    Haberler Dünya ABD'den Rusya adımı! Washington Büyükelçiliği Müsteşarı sınır dışı ediliyor...
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