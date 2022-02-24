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    • Dünya
    • 24.02.2022 19:32
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    • 24.02.2022 20:18
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    Son dakika: Rusya, Ukrayna'ya saldırıyor! Putin: "Bu adımı atmaya bizi zorladılar, dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlerine Ukrayna'ya saldırı emrini verdi. Başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Dünya Karadeniz'deki savaşa kilitlenmiş tüm gelişmeleri takip ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa seslendi. Politik sebeplerden kısıtlamalarla karşı karşıya olduklarını belirten Putin, "Bu adımı atmaya bizi zorladılar" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı, "Parçası olduğumuz ekonomik sistemi tahrip etmek istemeyiz" dedi.

    Putin saldırı emri sonrası ulusa seslendi!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı "alınması gereken tedbirler" olarak tanımlayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." dedi.

    Putin, Kremlin'de Rusya'nın önde gelen iş insanlarıyla bir araya gelerek, ülkesinin Ukrayna'ya düzenlediği askeri müdahalenin ardından Batı'nın uyguladığı ve olası yeni yaptırımları değerlendirdi.

    Ukrayna konusunda Rusya'nın adım atmak zorunda kaldığını savunan Putin, "En önemlisi şunun anlaşılması gerekiyor. Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı. Rusya için güvenlik riskleri o kadar yüksekti ki başka şansımız yoktu." diye konuştu.



    Rusya'nın talepleri konusunda ilerleme sağlanamamasına kendisinin de şaşırdığını anlatan Putin, "Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık." dedi.

    Putin, dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." ifadesini kullandı.



    Batı'nın da Rusya'yı bu sistemden dışarıya çıkarmak için uğraş vermemesi gerektiğini belirten Putin, çeşitli kısıtlamaların yine de uygulamaya konulacağını ifade etti.

    Putin, Rus iş dünyasının ekonomiyi desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, "Sizlere neler olup bittiğini anlayarak davranmaya, üretimi, ekonomiyi, istihdamı destekleyecek bu araçları bulmak için hükümetle dayanışma içinde çalışmaya davet ediyorum." diye konuştu.



        "PUTİN AVRUPA'YA YENİDEN SAVAŞI GETİRDİ"
        G7 ülkelerinin açıklamasında, "Putin Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdi, kendisini tarihin yanlış tarafında konumlandırdı." ifadesi kullanıldı.

        G7 ülkelerinden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin açıklama geldi.

        Rusya'ya "kan dökmeyi durdurma" çağrısı yapılan açıklamada, söz konusu krizin, kurallara dayalı uluslararası düzen için ciddi bir tehdit olduğu ve Avrupa'nın çok ötesinde sonuçlar doğuracağı aktarıldı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdiği vurgulandı.



        RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRILARI
        Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.

        Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

        İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.
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