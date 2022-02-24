ABD Başkanı Joe Biden yeni yaptırımları duyurdu: "Rusya'nın küresel ekonominin bir parçası olmasını engelleyeceğiz"

ABD Başkanı Joe Biden G7 toplantısının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bu planlı bir saldırı. Size bunu her gün anlattık. Neler yapmak istediğini biliyorduk. Haftalar boyunca onu uyardık ama dinlemedi. Bu savaşı Putin istedi. Sonuçlarına da katlanacaklar.