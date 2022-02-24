ABD Başkanı Joe Biden yeni yaptırımları duyurdu: "Rusya'nın küresel ekonominin bir parçası olmasını engelleyeceğiz"

ABD Başkanı Joe Biden G7 toplantısının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Bu planlı bir saldırı. Size bunu her gün anlattık. Neler yapmak istediğini biliyorduk. Haftalar boyunca onu uyardık ama dinlemedi. Bu savaşı Putin istedi. Sonuçlarına da katlanacaklar.
RUSYA BORSASI ÇAKILDI
Rusya borsası ve para birimi bugün çakıldı. Rusya'nın en büyük bankasını kestik. Küresel ekonominin bir parçası olmalarını engelleyeceğiz.
Varlıkları toplamda 1 trilyon dolara kadar ulaşan Rus bankalarına yaptırım uyguluyoruz.
Uzay çalışmalarını ve teknoloji girişimlerini de engelleyeceğiz.