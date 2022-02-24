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    • Dünya
    • 24.02.2022 22:13
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    • 24.02.2022 22:43
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    ABD Başkanı Joe Biden yeni yaptırımları duyurdu: "Rusya'nın küresel ekonominin bir parçası olmasını engelleyeceğiz"

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından kameralar karşısına geçti. Rusya'ya yönelik güçlü yaptırımlar uygulacağını söyleyen Biden, "Ordunun finansmanını kısıtlayacağız. Rusya'nın Dolar, Euro ve Yen'le işlem yapmasını engelleyeceğiz, 5 büyük bankaya yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

    Biden, Rusya’ya yeni yaptırımları duyurdu!

    ABD Başkanı Joe Biden G7 toplantısının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

    Bu planlı bir saldırı. Size bunu her gün anlattık. Neler yapmak istediğini biliyorduk. Haftalar boyunca onu uyardık ama dinlemedi. Bu savaşı Putin istedi. Sonuçlarına da katlanacaklar.



    5 BÜYÜK BANKAYA YAPTIRIM YAPACAĞIZ
    Rusya'ya yönelik güçlü yaptırımlar uygulayacağız. Ordunun finansmanını kısıtlayacağız. Rusya'nın Dolar, Euro ve Yen'le işlem yapmasını engelleyeceğiz, 5 büyük bankaya yaptırım uygulayacağız.



    RUSYA BORSASI ÇAKILDI
    Rusya borsası ve para birimi bugün çakıldı. Rusya'nın en büyük bankasını kestik. Küresel ekonominin bir parçası olmalarını engelleyeceğiz.

    Varlıkları toplamda 1 trilyon dolara kadar ulaşan Rus bankalarına yaptırım uyguluyoruz.

    Uzay çalışmalarını ve teknoloji girişimlerini de engelleyeceğiz.
        Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
        Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden yeni yaptırımları duyurdu: "Rusya'nın küresel ekonominin bir parçası olmasını engelleyeceğiz"
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