Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı! İki ülkenin askeri güçleri gündem oldu: İşte Rusya ve Ukrayna karşılaştırması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırı emri verdi. Rus ordusu başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki birçok ili ve stratejik noktayı hedef aldı. Dünya Karadeniz'deki gerilimi anbean takip ederken Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri güç karşılaştırması merak konusu oldu. Peki, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri ve manevra yetenekleri ne boyutta? İşte haberin detayları ve Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması...
24.02.2022 20:51 - Son Güncelleme: 24.02.2022 21:06
Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal emrini vermesiyle savaşa dönüştü.