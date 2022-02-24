Vav TV İzle
Haberler Dünya Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı! İki ülkenin askeri güçleri gündem oldu: İşte Rusya ve Ukrayna karşılaştırması

Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattı! İki ülkenin askeri güçleri gündem oldu: İşte Rusya ve Ukrayna karşılaştırması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırı emri verdi. Rus ordusu başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki birçok ili ve stratejik noktayı hedef aldı. Dünya Karadeniz'deki gerilimi anbean takip ederken Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri güç karşılaştırması merak konusu oldu. Peki, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri ve manevra yetenekleri ne boyutta? İşte haberin detayları ve Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması...

24.02.2022 20:51 - Son Güncelleme: 24.02.2022 21:06
Rusya, Ukrayna’ya saldırı başlattı! İki ülkenin askeri güçleri gündem oldu: İşte Rusya ve Ukrayna karşılaştırması

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbas gerilimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal emrini vermesiyle savaşa dönüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rusya, Ukrayna’ya saldırı başlattı! İki ülkenin askeri güçleri gündem oldu: İşte Rusya ve Ukrayna karşılaştırması

Dünyanın dört bir yanından peş peşe açıklamalar gelirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri güç karşılaştırması merak konusu oldu.

Rusya, Ukrayna’ya saldırı başlattı! İki ülkenin askeri güçleri gündem oldu: İşte Rusya ve Ukrayna karşılaştırması

Rusya - Ukrayna karşılaştırmalasında oldukça büyük fark var.

Rusya, Ukrayna’ya saldırı başlattı! İki ülkenin askeri güçleri gündem oldu: İşte Rusya ve Ukrayna karşılaştırması


İşte Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması...

Rusya, Ukrayna’ya saldırı başlattı! İki ülkenin askeri güçleri gündem oldu: İşte Rusya ve Ukrayna karşılaştırması

ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI

Rusya: 2 Ukrayna: 22

SON DAKİKA