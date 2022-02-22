İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Igor Rotenberg mesleği ne, serveti ne kadar? Igor Rotenberg kimdir, kaç yaşında?

IGOR ROTENBERG KİMDİR?

Igor Rotenberg bir Rus milyarder işadamı ve Arkady Rotenberg'in en büyük oğlu ve varisi , Rus milyarder işadamı ve kardeşi Boris ile ortak sahibi SGM (Stroygazmontazh) grubundan Rotenberg .Rotenbergler Vladimir Putin ile yakından ilişkilidir. Ekim 2018'de Igor Rotenberg'in servetinin 1,1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu. Igor Rotenberg, 6 Nisan 2018'den beri ABD yaptırımları altında.

Igor Rotenberg, 9 Eylül 1974'te Leningrad'da Arkady Rotenberg'in oğlu olarak doğdu .2002 yılında Moskova'da Pushkinograd Hukuk Enstitüsü'nde Özelleştirme ve Girişimcilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve 2005 yılında Moskova'da Pushkino Hukuk Enstitüsü'nde Doktora derecesini aldı.