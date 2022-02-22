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    • Dünya
    • 22.02.2022 16:15
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    • 22.02.2022 16:26
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    Boris Rotenberg kimdir, kaç yaşında? İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Boris Rotenberg mesleği ne, serveti ne kadar?

    İngiltere, 5 Rus bankasına yönelik yaptırım uygulamayı kararlaştırdı. İngiltere Başbakanı Boris Jhonson ayrıca çok yüksek net değere sahip üç kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı. Bu isimler Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg. Johnson, ilgili kişilerin Birleşik Krallık varlıklarının dondurulacağını ve ülkeye seyahat etmelerinin yasaklanacağını söyledi. Haberimizde Boris Rotenberg ile ilgili bilgilere yer verdik. Peki, Boris Rotenberg kimdir, kaç yaşında? Boris Roternberg ne iş yapıyor, serveti ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Boris Rotenberg kimdir, kaç yaşında?

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.
    İngiltere Avam Kamarası'nda konuşma yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Bugün İngiltere şu beş Rus bankasına yaptırım uyguluyor. Ayrıca 3 kişiye daha yaptırım uygulanacak" dedi. Yaptırım uygulanacak kişilerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu açıklandı. Peki, Boris Roternberg kimdir, kaç yaşında? İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Boris Rotenberg mesleği ne, serveti ne kadar?

    "İNGİLTERE'DE SAHİP OLDUKLARI TÜM VARLIKLAR DONDURULACAK"

    Johnson, yaptırım uygulanacak kişilerin İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıkların dondurulacağını belirterek, "İlgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve tüm Birleşik Krallık kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şeyin ilk kısmı. Durum daha da tırmanırsa, ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte uygulamak üzere daha fazla yaptırım hazırlayacağız" dedi.

    BORİS ROTENBERG KİMDİR?

    Boris Romanovich Rotenberg bir Rus iş adamı ve oligark. Rusya'daki en büyük gaz boru hatları ve elektrik enerjisi tedarik hatları inşaat şirketi olan SGM (StroyGazMontazh) grubunun (kardeşi Arkady Rotenberg ile birlikte) ortak sahibidir. Forbes tarafından 2016 yılında 1,07 milyar dolarlık net değeriyle Rusya'nın en zengin 69. kişisi olarak listelendi.Başkan Vladimir Putin'in yakın bir sırdaşı olarak kabul edilir.

    Rotenberg, 1968 ve 1978 yılları arasında dövüş sanatlarıyla, özellikle de judoyla çok ilgiliydi. Vladimir Putin ile birlikte eğitim gördü ve Sovyetler Birliği adına birçok ödül kazandı. 1992 yılında Helsinki'de profesyonel judo antrenörü oldu. 1998'de St. Petersburg'a döndü. 2001 yılında, o ve erkek kardeşi, yarısından fazlası Moskova bölgesinde olmak üzere, 100'den fazla şubesi bulunan 40 Rus şehrinde faaliyet gösteren SMP bankasını kurdu. SMP, 900'den fazla ATM makinesinin çalışmasını denetler. Vladimir Putin ile olan dostluğuna dayanarak, şirketi Gazprom ile yakın ilişki kurdu. Bay Rotenberg, Putin liderliğindeki güçlü bir enerji lobisi olan St. Petersburg Bağlantısının bir üyesidir. Sochi Kış Olimpiyatları için 5 milyar Euro değerinde 20 inşaat projesinde yer aldı. En büyük alan Adler'e giden sahil yoluydu, burada Olimpiyat Parkı çok sayıda spor sahası için inşa edildi.

        Temmuz 2013'ten 17 Temmuz 2015'e kadar Rotenberg, FC Dinamo Moskova futbol kulübünün başkanıydı. Aynı zamanda Rusya Judo federasyonunun da başkanıdır. Bay Rotenberg'in iki büyük oğlu, buz hokeyi kulübü SKA St. Petersburg'un pazarlama şefi Roman Rotenberg ve FC Lokomotiv Moskova'nın bir futbolcusu olan Boris Rotenberg'dir.

        FC Dinamo Moskova'dan ayrıldıktan sonra, başka bir futbol kulübü FC Dinamo Saint Petersburg'u satın aldı, bu kulüp sonunda PFC Sochi adı altında Soçi'ye taşındı ve 2019-20 sezonu için Rusya Premier Ligi'ne terfi etti. 2014 Kırım krizinin bir sonucu olarak, ABD'nin Barack Obama altındaki federal hükümeti, Rotenberg kardeşleri ve Sergei Ivanov ve Gennadi Timchenko da dahil olmak üzere Rusya cumhurbaşkanının diğer yakın arkadaşlarını kara listeye aldı. Temmuz 2014'te Avrupa Birliği ayrıca Boris Romanovich Rotenberg'in şirketi Giprotransmost'u Rusya'dan Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne bir köprü inşaatının fizibilite çalışmasını yürüttüğü için kara listeye aldı.

        27 Mart 2014'te Visa ve MasterCard, SMP Bank, Investcapitalbank ve Investitsionny Soyuz (Yatırım Birliği) bankasını boykot etti. Ancak sadece birkaç gün sonra, kurumların ABD Hazinesi'nin ekonomik yaptırımlar getirdiği kriterleri karşılamadığı açıklandı.

        Rotenberg, Panama Belgelerinde yer aldı. Rotenberg ayrıca Finlandiya vatandaşlığına da sahiptir. Yeğeni Igor RotenbergRus milyarder işadamıdır. Ocak 2020'de Finlandiya ulusal yayın kuruluşu YLE, Rotenberg'in Helsinki Bölge Mahkemesinde dört Fin bankasına karşı açtığı davayı kaybettiğini bildirdi. Rotenberg, bankaların kendisine temel bankacılık hizmetlerini vermediğinden ve Fin hesaplarını kullanarak küçük transferler bile yapamadığından şikayet etmişti. Helsinki Bölge Mahkemesi, Rotenberg'in Avrupa Ekonomik Alanı'nda kalıcı olarak ikamet etmediği için temel bankacılık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olmadığına karar vererek davayı karara bağladı. Rotenberg, dört bankanın 530.000 avroluk mahkeme masraflarını ödemeye mahkum edildi.
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        Haberler Dünya Boris Rotenberg kimdir, kaç yaşında? İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Boris Rotenberg mesleği ne, serveti ne kadar?
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