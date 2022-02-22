İngiltere, 5 Rus bankasına yönelik yaptırım uygulamayı kararlaştırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson alınan kararı son dakika olarak duyurdu. Öte yandan 3 kişiye de yaptırım kararı alındı. Bu isimlerden birisi de Gennady Timchenko oldu. Peki, Gennady Timchenko kimdir? Gennady Timchenko kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...
GENNADY TİMCHENKO KİMDİR?
Gennady Nikolayevich Timchenko 9 Kasım 1952 doğumludur. Enerji, ulaşım ve altyapı varlıklarına yatırım konusunda uzmanlaşmış özel yatırım grubu Volga Group'u kurmuştur. Daha önce Gunvor Group'un ortak sahibiydi.
15 Nisan 2021 itibariyle Timchenko, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde tahmini 19,5 Milyar ABD Doları servetiyle 96. sırada yer aldı ve onu Rusya'daki en zengin 6. kişi yaptı. Kontinental Hokey Ligi Yönetim Kurulu Başkanı ve SKA Saint Petersburg buz hokeyi kulübünün Başkanı olarak bilinir.
2007 yılında Timchenko, Volga Group (Volga Resources Group) özel yatırım fonunu kurdu. Volga grubu, Rusya ve uluslararası varlıklarını enerji, ulaşım, altyapı, finansal hizmetler ve tüketici sektörlerinde elinde tutuyor.
Timchenko, Elena ile evlidir. Üç çocukları var. Mart 2014 itibariyle Timchenko Moskova, Rusya'da yaşıyor, ailesi ise İsviçre'de yaşıyor.
İNGİLTERE'DEN YAPTIRIM KARARI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.
İngiltere Avam Kamarası'nda konuşma yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Bugün İngiltere şu beş Rus bankasına yaptırım uyguluyor. Ayrıca 3 kişiye daha yaptırım uygulanacak" dedi. Yaptırım uygulanacak kişilerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu açıklandı.
"İNGİLTERE'DE SAHİP OLDUKLARI TÜM VARLIKLAR DONDURULACAK"
Johnson, yaptırım uygulanacak kişilerin İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıkların dondurulacağını belirterek, "İlgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve tüm Birleşik Krallık kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şeyin ilk kısmı. Durum daha da tırmanırsa, ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte uygulamak üzere daha fazla yaptırım hazırlayacağız" dedi.