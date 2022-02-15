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    • Dünya
    • 15.02.2022 17:17
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    • 15.02.2022 17:18
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e doğal gaz teşekkürü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev ile Stoltenberg arasında Avrupa'ya yapılan doğal gaz ihracatı ve Kafkasya'daki yeni statüko görüşüldü.

    AA
    NATO’dan Aliyev’e doğal gaz teşekkürü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i arayan Stoltenberg, Avrupa'nın güvenilir gaz tedarikçisi olmasından ve gaz ihracatını artırmasından dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Aliyev de Azerbaycan'ın enerji ürünlerinin önemli ihracatçısı olarak güvenilir ortak olmaya devam edeceğini kaydetti.

    Azerbaycan ile NATO ilişkilerinin gelişiminden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Güney Kafkasya'daki çatışma sonrası durum, Ukrayna çevresinde yaşanan gelişmeler ve dünya enerji piyasasındaki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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